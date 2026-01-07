欣菲出道滿週年 許願開個唱

記者戴淑芳／台北報導

16歲歌壇新人SINBY欣菲出道滿周年，高唱全新單曲〈Dream My Dream〉，自我勉勵展望2026許願「發個人EP+開個唱」！

逢出道滿周年，SINBY欣菲藉由這首〈Dream My Dream〉自我勉勵對歌唱夢想的堅持，新歌〈Dream My Dream〉的歌詞，其實正是一手栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下。

自認是「寫歌小白」的JACK特別「無師自通」，花了兩個月終於完成歌詞，成了這首歌精神的最佳示範！對於女兒殷殷期盼的他，更鼓勵SINBY欣菲，「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」

SINBY欣菲也透過〈Dream My Dream〉唱出自己2026的夢想宣言，並許下新年新願望：「希望能在今年發行我的個人第一張EP，並且能辦一場專場獻給我的歌迷！」