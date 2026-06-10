欣葉日本料理健康站新升級「彩膳楽亭」邀您來場日式美食旅程，試營運免費服務費！
空間設計深具日本文化底蘊與細緻巧思，走入餐廳，迎面而來的是象徵祈福的日式燈籠。
【 旅遊經 洪書瑱報導】
Buffet自助餐一直受到國人喜歡，其中以日本為主軸，想品嚐日料吃到飽時，在台已深耕台灣 30 年的欣葉日本料理，絕對是口袋名單之一，其旗下極具指標性的「健康店」歷經全面改裝，將迎來嶄新篇章，正式以全新品牌概念「彩膳楽亭」亮相，於昨( 9) 日起試營運，透過精緻轉型的全新思維，結合日本文化、美學空間、職人料理與互動展演，構築一場從踏入餐廳開始便展開的「沉浸式日式美食旅程」，為邀請舊雨新知品鮮，於即日起至6月30日止，全餐期將免收10%服務費！
彩膳楽亭以和風場景與開放式餐台呈現旬味料理，讓顧客在遊逛與駐足之間，感受如日本市集般的選味樂趣。
健康店將以全新概念「彩膳楽亭」來主導，延續 30 年來堅持的日料職人精神，彩膳楽亭從料理、動線、空間到服務體驗全面重塑，希望帶給顧客的不只是富盛餐點，而是一段能被記住的日本文化體驗。曾旅居日本近二十年的欣葉日本料理副總經理「尚部冴」表示：「彩膳楽亭是品牌對未來餐世體驗的全新思考。我們希望客人來到這裡，不只是享受料理，而是真正像走進一趟日本旅行，在食藝與服務中感受到歡愉的體驗。
空間設計深具日本文化底蘊與細緻巧思。走入餐廳，迎面而來的是由日本書法家親題的「彩膳楽亭」墨寶與象徵祈福的日式燈籠，濃厚和風氛圍讓人彷彿瞬間置身日本街町，品牌角色「福丸」則化身旅遊嚮導，連結空間場景與用餐體驗，為顧客揭開一場愉悅的和食序章。而自然採光、挑高設計與幽靜長廊鋪陳出開闊而靜謐的場域氛圍，透過日式庭園、木格柵所勾勒出的的士山意象與和風場景，營造溫潤細膩的和風意境。
以《東海道五十三次》為靈感，將日本沿途風景意象融入餐台場景，讓每一次選味都像展開一場穿梭日本景致的和食旅程。
嶄新的空間中規劃4至60人的多元包廂，滿足家庭聚餐、商務宴客與中小型聚會需求。
以「日本市場旅行」作為核心概念，並加入《東海道五十三次》所寄託的旅途精神，讓顧客像走進日本市集與街町之間，在遊逛與駐足間自由探索、感受與挑選；饒的尋味感的「旅行路徑」，也將日本四季旬味、地方風土與職人料理鋪陳其中，讓每個轉角都成為新的味覺發現，也讓每一次用餐都像展開一場穿梭日本景致之旅。為滿足家庭聚餐、商務宴客與中小型聚會需求，還規劃 4 至 60 人的樣料包廂。
彩膳楽亭現場料理
席間限定餐車服務，由職人現場完成料理，為用餐過程增添互動感與味覺期待。
彩膳楽亭以和食傳統五味為靈感
料理則以「旬味、發酵與層次」作為此次升級的重要核心。主廚團隊大量運用日本發酵美學 -酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋、昆布鹽等入菜，以更輕盈且的有的層次重新詮釋，讓顧客在享受美味的同時，也能感受到日本世食文化中對旬味、技法與細節的講究。除了料理本身，彩膳楽亭此次也大幅增加互動式體驗，旅程開場以迎賓甘酒款待，現場獨特的炙燒料理展演與不定時的席間限定餐車服務，也成為流動饗宴中的日本世食劇場。
在料理工藝上，彩膳楽亭打破過往自助餐大份量製備的框架，主廚團隊以和食傳統五味「さ、し、す、せ、そ」為引，將旬味選材與職人技法融入餐台之中，透過甜、鹹、酸、醬油與味噌所構成的味覺脈絡，層層展現和食對風味與火候的細膩講究。如：さ(砂糖)「鰻魚玉子燒」（うなぎ玉子焼き）；し(塩) 體現日本料理職人精神的功夫菜「香魚姿燒」（鮎の塩焼き）；す(酢) 經典冷製和食「酢の物」「醋味噌拌章魚」（たこの酢味噌和え）；せ(醤油) 日本高知縣（土佐）的代表性鄉土料理「炙燒鰹魚」（鰹のたたき）；そ(味噌) 展現日本發酵文化的深層魅力的「味噌銀鱈」（銀鱈の味噌焼き）。
彩膳楽亭以圓桌相聚的形式，呈現共享料理、舉杯交流與團聚氛圍，展現新一代和食社交體驗的自在樣貌。
值得一提的是──餐廳同步規劃外帶區，將彩膳楽亭的美味延伸至更樣生活場景。未來也將持續籌備日式生活選物區「楽市」，精選日本點心、伴手禮、生活器物與日常雜貨，分享日本世食文化中對生活細節的講究，希望讓顧客在離開餐廳之後，仍能透過一份點心、一件器物，感受日本世食文化所蘊含的美好與溫度，讓彩膳楽亭的款待不只停留在餐桌上，而能自然地融入日常生活之中。
※.欣葉日本料理 彩膳楽亭
地址：台北市健康路 156 號 1F
*平日午餐（11:30-15:00）成人NT1,180
*平日晚餐（17:30-21:30）成人NT1,380
*例假日與特殊節日 午餐（11:30-15:00）成人NT1,580
*例假日與特殊節日 晚餐（17:30-21:30）成人NT1,580
以上圖片：欣葉國際集團提供
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