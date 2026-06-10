欣葉日本料理30年最大升級！「彩膳楽亭」試營運免服務費，4大亮點一次看
欣葉日本料理深耕台灣30年，旗下指標性「健康店」歷經全面改裝後，以全新品牌概念「彩膳楽亭」亮相。這次升級不僅是空間翻新，更是從料理思維、用餐動線到服務體驗的全面重塑，打造結合日本文化、美學與互動展演的沉浸式和食吃到飽餐廳。即日起到6月30日試營運期間，免收10%服務費。
首要亮點在於「空間化身日本旅行場景」。餐廳以日本市場旅行為核心概念，入口由日本書法家親題墨寶與日式燈籠迎賓，瞬間營造濃厚和風街町氛圍。
內部則以日式庭園、木格柵與富士山意象構築視覺層次，搭配自然採光與挑高空間，讓用餐動線宛如穿梭日本四季市集與街町之間。
第二大亮點是「旬味與發酵美學全面升級」。料理主軸聚焦日本和食精神，主廚團隊大量運用酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋與昆布鹽等發酵元素，讓風味更加細緻輕盈且富有層次。同時以和食五味，甜、鹹、酸、醬油、味噌為結構核心，重新詮釋食材本味，使整體餐檯從傳統吃到飽升級為具節奏感的風味。
第三亮點則是「互動式餐飲體驗全面強化」。彩膳楽亭打破傳統自助餐僅取餐的模式，導入多重感官演出，包括迎賓甘酒款待、現場炙燒料理秀，以及席間限定餐車巡場服務，讓料理呈現更具流動性與臨場感，使餐檯成為可觀看的料理舞台，提升整體用餐娛樂性與記憶點。
第四大亮點為「社交與空間彈性升級」。餐廳規劃4人道60人多功能包廂，因應家庭聚餐、企業宴客與中小型聚會需求，讓吃到飽場域不再只是單純用餐，而是延伸為可交流、可聚會的社交空間，強化品牌在高端餐飲市場的定位。
另一間高端吃到飽名店「饗 A Joy」，則攜手國際名廚江振誠推出年度企劃《四季交饗曲》盛夏篇章，7月1日起開動。
這次以「海」為主題靈感，推出3道夏季限定聯名料理，透過風味敘事描繪台灣夏日海洋意象。其中「海納百川魚子醬珠寶盒」以黑潮鮪、旗魚與彩虹鮭組成層疊海味，搭配土佐醋凍呈現清爽酸香，象徵洄游生命與回歸土地的旅程。
「烏魚子蟹黃黃金涼麵」以高腳杯盛裝，結合夕陽海岸意象，把烏魚子的鹹香與蟹黃鮮甜轉化為視覺與味覺雙重衝擊。
最後「清燉牛尾肉圓澄清湯」則以透明塑型與法式澄清技法呈現，融合台味香菜、薑絲與魚露，展現清澈卻深邃的風味層次。
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