欣葉日本料理30年最大升級！「彩膳楽亭」試營運免服務費，4大亮點一次看

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「彩膳楽亭」即日起到6月30日試營運期間，免收10%服務費。

欣葉日本料理深耕台灣30年，旗下指標性「健康店」歷經全面改裝後，以全新品牌概念「彩膳楽亭」亮相。這次升級不僅是空間翻新，更是從料理思維、用餐動線到服務體驗的全面重塑，打造結合日本文化、美學與互動展演的沉浸式和食吃到飽餐廳。即日起到6月30日試營運期間，免收10%服務費。

首要亮點在於「空間化身日本旅行場景」。餐廳以日本市場旅行為核心概念，入口由日本書法家親題墨寶與日式燈籠迎賓，瞬間營造濃厚和風街町氛圍。

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走入餐廳，迎面而來的是象徵祈福的日式燈籠。（欣葉日本料理供圖）

內部則以日式庭園、木格柵與富士山意象構築視覺層次，搭配自然採光與挑高空間，讓用餐動線宛如穿梭日本四季市集與街町之間。

「彩膳楽亭」以和風場景與開放式餐台呈現旬味料理，讓顧客在遊逛與駐足之間，感受日本市集般的選味樂趣。（欣葉日本料理供圖）

第二大亮點是「旬味與發酵美學全面升級」。料理主軸聚焦日本和食精神，主廚團隊大量運用酒粕、味噌、鹽麴、柚子醋與昆布鹽等發酵元素，讓風味更加細緻輕盈且富有層次。同時以和食五味，甜、鹹、酸、醬油、味噌為結構核心，重新詮釋食材本味，使整體餐檯從傳統吃到飽升級為具節奏感的風味。

「香魚姿燒」會在魚尾、魚鰭覆上鹽層，燒烤時反覆調整火距與翻面角度，才能讓魚皮呈現微酥狀態，同時保有魚肉細嫩。

第三亮點則是「互動式餐飲體驗全面強化」。彩膳楽亭打破傳統自助餐僅取餐的模式，導入多重感官演出，包括迎賓甘酒款待、現場炙燒料理秀，以及席間限定餐車巡場服務，讓料理呈現更具流動性與臨場感，使餐檯成為可觀看的料理舞台，提升整體用餐娛樂性與記憶點。

「炙燒鰹魚」是把新鮮鰹魚炙燒後迅速冰鎮切片，使魚肉保有鮮嫩口感與淡雅炙香。

第四大亮點為「社交與空間彈性升級」。餐廳規劃4人道60人多功能包廂，因應家庭聚餐、企業宴客與中小型聚會需求，讓吃到飽場域不再只是單純用餐，而是延伸為可交流、可聚會的社交空間，強化品牌在高端餐飲市場的定位。

「鰻魚玉子燒」入口有蛋香的柔和、炙糖的焦香，鰻魚富腴還有甘甜尾韻。

另一間高端吃到飽名店「饗 A Joy」，則攜手國際名廚江振誠推出年度企劃《四季交饗曲》盛夏篇章，7月1日起開動。

「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠推出夏季新菜。（饗 A Joy供圖）

這次以「海」為主題靈感，推出3道夏季限定聯名料理，透過風味敘事描繪台灣夏日海洋意象。其中「海納百川魚子醬珠寶盒」以黑潮鮪、旗魚與彩虹鮭組成層疊海味，搭配土佐醋凍呈現清爽酸香，象徵洄游生命與回歸土地的旅程。

這次主廚以「海」為靈感，透過3道夏季消暑限定聯名料理，描繪出對於夏日海洋不同層次的感受。（饗 A Joy供圖）

「烏魚子蟹黃黃金涼麵」以高腳杯盛裝，結合夕陽海岸意象，把烏魚子的鹹香與蟹黃鮮甜轉化為視覺與味覺雙重衝擊。

「烏魚子蟹黃黃金涼麵」用台灣烏魚子的鹹香與蟹黃的鮮甜相互襯托，搭配主廚特製夏日涼麵，既清爽又過癮。（饗 A Joy供圖）

最後「清燉牛尾肉圓澄清湯」則以透明塑型與法式澄清技法呈現，融合台味香菜、薑絲與魚露，展現清澈卻深邃的風味層次。

「清燉牛尾肉圓澄清湯」以經典法式技法慢火燉煮牛尾膠質並澄清，再用薑絲、香菜與魚露提味，取得細膩的平衡。（饗 A Joy供圖）



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