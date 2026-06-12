欣葉NAGOMI又漲價！假日晚餐要1980元 全新「彩膳楽亭」也變貴

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生活中心／賴俊佑報導

欣葉日本料理旗下「NAGOMI和食饗宴」時隔2年再次調漲價格。(圖／欣葉提供)

吃Buffet變貴了！欣葉日本料理旗下「NAGOMI和食饗宴」近期宣布，為提升服務和料理品質，7月1日起調整價格，餐期價格約上漲100至200元，漲幅最高達12.6%；另外，欣葉日本料理健康店轉型成全新概念店「彩膳楽亭」，餐期價格約上漲280至532元，調幅最高51%。

NAGOMI,欣葉(圖／欣葉餐飲集團提供）

NAGOMI時隔2年再次漲價

NAGOMI和食饗宴又漲價了！繼2024年漲價後再次調整價格，欣葉日本料理官網公告，「為持續精進料理品質、服務細節與整體用餐感受，NAGOMI 將自 2026 年 7 月 1 日起調整餐價」。

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平日午餐從1380元調漲至1480元，平日晚餐從1580元調漲至1780元，假日午餐/晚餐從1780元調漲至1980元，以上餐點價格須再加10%服務費。

欣葉健康店轉型全新概念店「彩膳楽亭」，價格也往上漲，漲幅最高51%。(圖／翻攝自欣葉官網）

欣葉全新概念店價格也變貴了

欣葉日本料理健康店改裝成全新概念店「彩膳楽亭」，將日本料理文化中的「さしすせそ」轉化成用餐體驗，從旬味料理、炭火香氣，到款待之間的互動與餘韻，每一次用餐，都是一段值得記住的旅程，6月30日前全餐期免收10%服務費。

不過跟原本欣葉日本料理價格比較，「彩膳楽亭」平日午餐從898元調漲至1180元，平日晚餐從1048元漲至1380元；假日午餐從1048元調漲到1580元，假日晚餐從1168元漲至1580元，而原本的下午茶時段取消，延長午餐餐期至15：00。

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