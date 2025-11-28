欣躍會所康復之旅 精神疾病經驗者從「欣」擁抱自己 你：用畫筆彩繪傷痕 帶您飛往生命綻放美景
【記者 陳姿穎／新北 報導】精神疾病的復元，不僅是穩定就醫與用藥，更是一段重新學習生活、建立關係與找回自我價值的歷程。新北市政府社會局委託伊甸基金會辦理的「欣躍會所」，自112年成立以來，以「夥伴關係」與「同儕支持」為核心，陪伴精神疾病經驗者在社區中重建生活，累積自信與歸屬。今（28）日舉辦「從欣開始，往夢飛躍」成果展，邀請社區民眾走入他們的故事，見證精神疾病經驗者從封閉到綻放的動人歷程。
今年成果展以「我在欣躍的翱翔日記」為主題，象徵每位會員都在翻頁的過程中，書寫屬於自己的復元故事。展區從「仰望之境」的星空意象牆，到「從日常看見復元」的紀錄短片，串起會員共同經營會所、學習合作與社區連結的點滴。與以往不同的是，從發想到佈展皆由會員主導，充分體現會所精神——在「被信任」與「被需要」中，重新體驗自身的力量。
▲欣躍會所的會員梓筠熱愛藝術創作，在漫長崎嶇的康復路上，她以舉辦畫展為目標，堅定地努力邁進。
其中，36歲會員梓筠（化名）是今年展覽的重要策劃者之一。她不僅親自設計海報，更參與佈展與文案撰寫。她坦言，小學時便出現自傷行為，長期因身體不適與情緒困擾備受折磨。由於資訊不足，自己還有周圍的人都不瞭解精神疾病，一直到21歲時發病緊急送醫，才被確診為重鬱症。就業後又因種種因素轉變成雙極性情感疾患（躁鬱症）。家人的不理解、人際關係的受挫，以及求學、求職的不順遂，讓她失去方向，找不到自己。「除了在家，這世界好像沒有我的容身之處。」直到社工帶她走進欣躍會所，她才重新連結外界，重拾自信。
第一次來會所時，她雖有興趣卻沒有想體驗的念頭。直到某天忽然想到「我還有一個地方可以去」，就這樣，她再次踏進會所，人生也因此翻開了嶄新的一頁。一年後，她從學習影印、護貝，到成為園藝達人、負責月刊美編與宣傳設計；去年更主動向國際會所主席介紹會所，穩定自信的表現，讓主席誤以為她是會所主管「這樣的我，是過去想都不敢想的。」她笑著說。如今，梓筠以藝術創作為新目標，希望未來能舉辦個人畫展，用畫筆取代傷痕，繼續書寫復元的故事。
▲展區「旋轉日記本」翻轉的不只是記憶，還有會員日常中每一段的不平凡。
根據衛生福利部統計，全臺約有250萬人正接受精神疾病相關治療，其中以15至44歲族群最為常見。精神疾病不僅影響個人健康，也牽動家庭與社區的支持系統。面對復元過程中常見的孤立、就業困難與社會標籤等挑戰，「會所模式」的社區支持服務，正是協助他們走出封閉、重建生活的重要力量，且經研究證實，此模式能有效降低住院率。
「疾病不是全部，生活才是核心。」欣躍會所表示，會所不只一個支持空間，更是推動社會包容的橋樑。透過「工作日制度」，會員依自身節奏，參與備餐、清潔、美編、接待等有意義的工作與活動，培養規律、責任感與就業技能，逐步掌握生活節奏，讓復元成為一場「夥伴同行」的旅程。伊甸欣躍會所提供關懷訪視服務、就業諮詢及相關支持服務。歡迎有需求的民眾來電請洽（02）2991-3121。（照片記者陳姿穎翻攝）
