欣達環工奪南科嘉義30億大案！導入AI智慧系統 在手合約破850億

欣陸投控環境工程事業再傳捷報！旗下欣達環工宣布取得國科會南科管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠」新建統包工程，得標金額達30.12億元，將導入AI 智慧輔助系統，興建一座日處理量3萬噸的智慧化低碳水廠，預計今年首季動工、2029年完工，該案不僅強化欣達環工在全台水資源處理的領先實力，更使其在手合約總金額突破850億元，為營收挹注強勁且穩定的成長動能。

南部科學園區管理局為因應全球AI產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。欣達環工將負責興建一座日處理量達3萬噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於今年第1季動工、2029年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，很榮幸能以多年累積的水處理技術與經驗，參與台灣高科技產業發展的重要基礎建設，該案將導入「AI智慧輔助系統」，為操作人員提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。

欣達環工累計，全台已承攬共12座污水處理廠及再生水廠，其中已有7座污水處理廠及3座再生水廠穩定營運中。包含本案，欣達環工目前在手合約已超過新台幣850億元。

