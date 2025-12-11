欲匯款投資「聖石金業」 南投2民眾險失277萬元

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「聖石金業」涉詐騙吸金百億，月初遭北部檢警扣金流，而南投有2名民眾也差點匯款合計近277萬元給「聖石」，被銀行行員和員警攔阻，2人當時半信4000半疑，擔心警方讓他們損失投資賺錢機會，看到新聞才慶幸沒變成受害者。

南投一名陳姓男子，11月某日到銀行欲匯款176萬元投資「聖石金業」，銀行員感覺有詐，請員警到場勸說。陳男告訴警方，友人推薦該公司投資黃金流通可得高獲利，陳男對該投資深信不疑，警方使用165知識庫進行查證，對其保證獲利說法認有疑義，當場勸說不要相信這種話術，陳男後來同意放棄匯款。

另一名任姓女子向銀行貸款100萬元欲購買黃金，月初到銀行要提領匯款，她表示自行於網路搜尋投資訊息，準備投資「聖石金業」的黃金，但警方聽她對金價認知，與市場行情有明顯落差，加上她的家人不知她要貸款投資，警方研判任女有遭詐可能，立即勸說，任女表示理解，放棄提領。

南投警方11月阻詐時，還無法查證聖石金業是否涉嫌詐欺及洗錢，日前剛好台北地檢署指揮刑事局搜索「聖石金業」公司，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，向法院申請查扣聖石金業名下金流等資產，警方立即致電陳男告知此事，陳男鬆了一口氣，慶幸沒有執意投資，否則也成為受害者。

