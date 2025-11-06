欲哭無淚！ 桃園南門市場火燒4小時 豬肉攤商嘆︰疫情改賣鴨又遇大火

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕逾60年的桃園市桃園區南門市場，是桃園區歷史最悠久的傳統市集，超過百攤攤商賴以為生，涵蓋食衣住行，5日暗夜發生大火，由於市場內都是鐵皮建築，安全考量之下，消防人員在外圍灌救，防堵火勢持續延燒，大火約4小時撲滅，殘火處理直到清晨，南門市場精華區域面目全非，估計3分之2個市場燒毀，攤商清晨陸續搶救攤內剩餘物品。

豬肉攤老闆無奈說，因為非洲豬瘟疫情才改賣薑母鴨，好不容易等到禁宰令解除，沒想到解禁前又發生火災，他的鴨跟豬肉損失一半，另有攤商說，可能是某一攤的電線走火引發火警，但確切原因仍待桃園市消防局火調科調查。

桃園市消防局於5日晚間9點36分接獲報案，出動桃園、龜山區超過150位消防及義消人員，由於市場內部多是連續鐵皮建築，且堆放有易燃物品、瓦斯桶等，現場不斷傳出爆炸聲響，烈焰瞬間吞噬大部分市場，濃煙竄升天際、飄散，桃園、中壢、八德交界居民都聞得到瀰漫的臭味，住在市場內、外的住戶連忙撤離、疏散，消防人員到場時，引導救出83歲劉姓老翁逃生，所幸他沒有受傷、不需送醫。

第一大隊大隊長賴志忠表示，火警發生時消防局接獲大量報案電話，到達現場已一片火海，現場沒有傳出人員受困受傷，火勢於晚間11點50分控制，持續灌救至今天凌晨1點20分火勢熄滅，持續進行殘火處理，詳細起火原因仍在調查中。

今天清晨攤商陸續搶救攤位剩餘商品，攤商說，昨晚大概9點30分發現火勢，不知道會這麼嚴重，有目擊者似乎有目擊是一處攤位旁的電線起火，當時市場內部沒有人，今天所有攤商都無法營業，消防人員也要進行調查，短時間可能無法營業，「冰箱也不能用了，只能先搶救一些東西，找地方借冰箱保存」，有燒到的區域可能全部都毀了，比較輕微的區域還能搶救部分商品。

豬肉攤商無奈說，因為這波疫情改賣薑母鴨，現在火燒成這樣也沒得賣了，只能休息了，看市場恢復的狀況，他的豬、鴨肉毀了大半，整夜沒睡很擔心，好不容易盼到禁宰令解禁，沒想到又遇到大火，損失超過2、30萬元，自治會緊急通知停市，後續何時能營業也不知道。

攤商說，大火燒毀的都是市場的公有攤位，全毀的大約有50攤，目前先讓攤商自行決定，如果沒有受損，可以營業就營業，沒法營業就先暫停，畢竟攤商都有繳租金，在未來重建過程中，全毀的攤位可能暫時先移往他處營業，待重建完成再搬回來。

