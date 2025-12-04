欲幫孩子報名冬令營卻遭詐騙 警政署曝手法：務必查明主辦單位

許多家長會幫孩子報名冬令營，對此內政部警政署呼籲，社群媒體刊登舉辦活動廣告，請查明主辦單位（例如官網、公司登記等）及評價，報名參加活動或課程，匯款前務必確認是給私人帳戶或公司帳戶；有任何詐騙疑慮，可撥打165詢問。

內政部警政署分享，有民眾在媽媽經社團看到一篇貼文，內容在介紹「兩天一夜飛行員體驗營隊」，活動除了聲稱有AI之外，又是飛行員課程，該民眾身為一位願意為孩子投入教育資源的母親，一看就十分心動，立刻私訊詢問。

該民眾透露，對方是名叫「飛行俱樂部」的FB粉絲專頁，回覆訊息都很正常，於是該民眾就在粉專訊息裡報名了為期兩天的營隊，並依照對方指示，轉帳2900元的報名費給指定的帳號。起初對方陸續傳了一些行程通知、活動注意事項，看起來都很正常、順利，孩子也滿心期待著活動到來，直到後來主辦方突然通知改期，一切跟著開始變調。

過程中有其他人在貼文下方留言，但對方都敷衍帶過，等到活動日期快到了，該民眾打了兩通電話詢問到底有沒有上課，對方卻只回應「還需要確認」，接著就開始各種理由推託。 最後該民眾按捺不住，直接要求退款，沒想到對方卻稱已經過了退款期限，又換一個理由搪塞，後續還稱自己的帳戶被凍結，甚至直接斷聯，這才讓該民眾發現受騙。

內政部警政署分享，詐騙集團會在臉書社團張貼假營隊活動廣告，聲稱優惠且主打AI課程、飛行員體驗等，吸引點擊聯繫，隨後假廣告主介紹正常的營隊活動內容，並要求匯款至指定帳號，最後以各式理由延遲營隊的舉辦時間。當出現退款聲浪時，直接失聯。

對此警政署也分享三點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

社群媒體刊登舉辦活動廣告，請查明主辦單位（例如官網、公司登記等）及評價。

報名參加活動或課程，匯款前，務必確認是給私人帳戶或公司帳戶。

有任何詐騙疑慮，可撥打165詢問。

撰稿：吳怡萱





