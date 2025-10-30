欲往東北角尋米其林美食 答案就在奇園自然料理
〔記者周幸叡／台北報導〕來到東北角，除了因當地靠海得嘗豐富海鮮，若想要品嘗米其林美食也不會失望，隱身貢寮樹林間的「奇園自然料理」，剛入選《台灣米其林指南2025》，為旅人探訪東北角增添新的誘因。
餐廳設於桃源谷山腳下的一座老石屋內，沒有醒目招牌，只有屋外牆壁擺放雕寫「奇園自然料理」白字的黑木條，若非循著地址留意，很容易就錯過了！餐廳主理人一樣低調，穿著印有奇園餐廳的黑T恤，外表就像農家小夥子，不經說明，很可能誤以為他是跑堂幫忙的員工。這棟老石屋加上這個農家小夥子，意外營造出讓饕客吮指回味的特色餐廳，屋與人，兩者都讓人引發想要探索的好奇心。
洋溢歷史風情的老石屋，門面是層層堆疊的石頭牆，屋裡則是磚塊與水泥鑿砌的古樸空間，四周擺飾著往昔農家的用具，在這樣的環境用餐，彷彿回到鄉下外婆家吃飯的感覺，既有趣又溫馨。餐廳主打預約制的無菜單料理，主理人會依照客人的預算和需求配菜，或許有人會擔心吃到不好吃的菜，但試想：餐廳在不知情的情況下就收到《台灣米其林指南2025》獎牌，足見餐廳的料理應在水準之上，就放心等著上菜吧。
事實上，主理人先前本就在餐飲業工作，是專業的料理人，烹飪手藝加上採用新鮮食材、巧思擺盤，上桌的每道菜都讓人吃得津津有味。餐廳拿手菜色有鮑魚牛奶鍋、仙草雞湯、椒鹽溪蝦及溪魚、酸菜苦花魚、炸紅糟鰻、蒲仔乾湯、三杯軟絲、手工芋棗……對了，也不妨嘗嘗餐廳自製的四季果乾拼盤、蜂蜜水。邊吃邊和餐廳主理人聊天，聽他講解每道料理的特色、談在這裡開餐廳的點點滴滴，滿桌菜肴更添美味。
