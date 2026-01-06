欲扭轉立院席次？蕭旭岑：賴政府2026將司法清算在野

國民黨副主席蕭旭岑（左）。（千秋萬事提供）

民眾黨主席黃國昌即將卸任立委，卻傳出可能因貪污案遭約談。國民黨副主席蕭旭岑預言，賴總統之所以對總預算卡關有恃無恐，因為2026將開始用司法「大抓人」，一方面各種司法案件抓走在野黨立委，另一方面改變民眾黨權力結構推「綠白合」，扭轉立法院席次。

蕭旭岑指出，黃國昌若還有立委身份，會期間檢調要逮補或是羈押立委需要立院同意，但黃國昌兩年條款將屆，即將卸任立委，就沒有保護傘；依照民進黨近年來做法，透過週刊放話，檢調再開始搜，黨檢媒結合，民眾黨前後兩任主席都被調查羈押，非常嚴重。

蕭憂心的是，民眾黨前主席柯文哲案預計3月26日宣判，法界盛傳至少被判10年以上，柯也不用想2028，如果前後兩任主席都中箭落馬，民眾黨權力核心中空，藍白合還能繼續進行嗎？親民進黨勢力會不會站上權力核心，變成綠白合？新一批民眾黨立委即將進立院，今年都可能發生。

蕭分析，這就是賴清德在盤算的，要破解藍白合，把民眾黨的力量給轉移；他也提到，國民黨不少立委也遭鎖定，當初無法罷免掉，就用司法來抓起來，賴清德對總預算卡關有恃無恐，就是想透過司法羈押在野黨立委、改變民眾黨推綠白合，今年就扭轉立院席次，但這做法民眾看在眼裡，相當惡劣大事，絕不能讓他得逞。

對於2026九合一選舉佈局，蕭旭岑表示，目前由國民黨副主席兼祕書長李乾龍與副祕書長李哲華負責前往各縣市協調，他不便多說什麼，但他表示，國民黨主席鄭麗文劍及履及風格給黨內帶來改變，堅持困難的先處理，所以去年底先提名了南高屏候選人，也跟民眾黨約定3月前完成藍白合的提名。

他也透露，鄭麗文內部會議有下令，重要選區要儘早讓支持者安心，要做明快底定的動作，不要讓人覺得國民黨懸而未決，早該底定卻因為種種因素還未定案，因此要求農曆年前後很多事要塵埃落定，請支持者安心，鄭麗文風格就是直球對決，對黨內黨外都一樣。

