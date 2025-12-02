欲換更多軍武打內戰！蘇丹擬出借俄軍自家港口 紅海恐成地緣角力新陣地

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

俄羅斯將插旗非洲？根據蘇丹官員說法，目前陷入激烈內戰的蘇丹政府向俄羅斯提出一項合作計畫，讓俄國使用蘇丹重要的港口，同時也是目前蘇丹政府的事實上首都「蘇丹港」（Port Sudan），建立俄羅斯在非洲的第一座海軍基地。一旦此項協議通過，俄羅斯將能在紅海航道取得一定的影響力。

俄羅斯海軍正積極插旗海外，一旦能在蘇丹港駐軍，俄羅斯有望進一步擴大影響力。（示意圖／Unsplash）

根據《華爾街日報》報導，蘇丹向俄國提出一項25年的協議，莫斯科將獲准在蘇丹港或另一處未公布的紅海海濱設施，駐紮多達300名官兵以及停靠包括核動力艦艇在內的4艘軍艦，並能優先取得蘇丹境內的採礦權。若雙方達成協議，將會讓俄羅斯對非洲影響力大增，更有望讓俄軍艦隊就地整補、維修，甚至可能有能力封鎖特定海上通道；此外俄國也將能監控往返蘇伊士運河（Suez Canal）的船隻，而這是美國最不希望發生的事情。

蘇丹官員表示，該國政府盼能藉由准許俄國長期使用境內設施，換取能以優惠價格取得包含先進防空系統在內的各式俄國武器，讓政府軍能持續與叛亂的準軍事部隊「快速支援部隊」（RSF）對抗。不過也有其他蘇丹官員對此合作表達憂心，因為儘管蘇丹政府軍需要更多軍事補給，但跟俄國的合作可能會衝擊蘇丹與歐美間的關係。

目前俄羅斯在海外設立基地的動作頻頻，除了與蘇丹洽談進駐紅海外，先前試圖與割據利比亞東部的哈夫塔（Khalifa Haftar）政權洽談，讓俄軍進駐托布魯克港（Tobruk）插旗地中海南岸；近期也與敘利亞新政權達成保留駐軍塔爾圖斯（Tartous）軍港的協議。一旦俄軍在地中海或紅海成功擴張據點，將能獲得更大的國際影響力，也讓俄國滿足取得更多不凍港的世紀目標。



