欲白吃清粥小菜被拒 男衝廚房砸餐盤利器害4傷

昨(11)日晚間，一名36歲楊姓男子肚子餓，想進台中市東區一間清粥小菜店吃免費餐點 ，被店內員工婉拒，男子眼看討食不成，情緒失控怒掀餐盤，還進廚房拿利器砸店員，就連一旁上前制止的民眾也被波及，最後造成3名店員以及1位民眾受傷。警方到場後迅速將人逮捕，訊後依傷害、毀損等罪嫌將人送辦。

兩名男子近身肉搏，其中白衣男子死死勒住對方脖子，黑衣男幾度掙扎無果，拿起餐檯上裝有食物的盤子反擊，猛砸白衣男子的頭，最後被壓制在地，小吃店業者說：「也不算客人，他一進來就跟我們煎台的人員說，意思他要吃免錢的飯啦。」

事情發生在11日間11點，警方調查，穿黑色衣服的36歲楊姓男子，來到台中市東區一間清粥小菜店，要求吃免費餐點，遭到店員婉拒後，楊姓男子突然情緒失控，不只將眼前菜品通通打翻，還大手一揮拿菜砸向內場員工。

目擊民眾說：「砸爛裡面的菜盤跟所有東西以外，拿到什麼就丟什麼，後來還拿著刀追廚房的阿姨，我覺得滿恐怖的，有點太離譜了，吃個清粥小菜怎麼會搞到這個樣子。」

但他似乎怒氣不減，又進到廚房拿利器丟向店員，就算店員跑到大馬路上，男子仍追出店外持續攻擊，最後害3名店員，以及一位民眾受傷，東信所所長廖文雄說：「逮捕楊嫌，全案依傷害、毀損，妨害自由、妨害名譽罪，移送台中地檢署偵辦。」

幸好員警到場後，楊姓男子已經被民眾壓制，他會動手傷人的動機，警方說就是因為肚子餓想吃免費，但這一鬧，店家物品損失約新台幣5萬元，營業損失還無法估計，楊姓男子除了要負刑事責任，後續還有大筆賠償要賠給店家跟受傷的店員。

