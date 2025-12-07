欲載孫參加國考！台東7旬翁駕車自撞電箱「車頭變形全毀」 祖孫送醫不治

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台東縣成功鎮今（7）日發生死亡車禍，一名73歲李姓老翁駕駛銀色自小客車，欲載29歲孫子至市區參加國考，不料行經省道台11線116.4公里處時，不明原因自撞路旁電箱，造成車頭變形毀損、擋風玻璃碎裂，車內2人當場昏迷受困，消防局獲報後，立即出動人車救援，但經緊急送醫搶救，仍因傷勢過於嚴重，雙雙宣告不治，詳細車禍原因待釐清。

台東縣成功鎮今發生自小客車自撞事故，造成祖孫雙亡。（圖／翻攝畫面）

台東縣消防局表示，於今早7時9分許接獲報案，指稱成功鎮麒麟路12號發生自小客交通事故，隨即派遣成功大隊成功分隊、東河分隊及泰源分隊趕往救援，警消到場後發現，肇事車輛的車頭嚴重毀壞，半輛車扭曲變形，駕駛跟乘客皆受困在車裡昏迷不醒，經使用器具破門將其救出時，2人皆已經無呼吸心跳，緊急送往衛生福利部台東醫院成功分院救治，最終仍傷重不治。

廣告 廣告

自小客車經過猛烈撞擊，車頭嚴重毀壞，半輛車扭曲變形。（圖／記者爆料網）

根據yahoo！新聞報導，警方初步了解，死者二人為祖孫關係，當時李姓老翁駕駛自小客車由北向南行駛，搭載孫子前往台東市參加公務人員特種考試，行經成功鎮麒麟路段時，不明原因撞向路旁電箱，事故發生原因及詳細肇事經過，仍有待警方進一步調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

快訊／清晨驚魂！嘉義自小客車疑失控自撞 19歲女頭部重傷送醫

國道1號汐止段清晨4車連環事故 貨車駕駛自撞下車擺警示遭撞拋飛身亡

掛假車牌又無照！21歲男載未成年女拒檢逃逸 自撞鳳鼻尾隧道口護欄雙亡

