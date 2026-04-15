欲邀習近平訪台劍指2028總統大選？鄭麗文：從未思考這麼遙遠的事

國民黨主席鄭麗文今（15）日在廣播節目中透露，中共中央總書記習近平私下提到，兩岸關係如今「冰凍三尺非一日之寒」，必須要有「愚公移山」的耐心化解分歧。不過在鄭習會後記者會上，鄭麗文也提到，希望未來能以「主人」身分邀請習近平訪台，被外界解讀為劍指2028總統大選，對此，鄭麗文回應自己「活在當下」，從來不去思考這麼遙遠的事情。

鄭麗文曝習近平談兩岸關係：「冰凍三尺非一日之寒」

鄭麗文在廣播節目中透露，習近平私下談及兩岸議題時提到，「兩岸之間的事，冰凍三尺非一日之寒」，還說需要有「愚公移山、精衛填海的恆心跟耐心」。鄭麗文形容，習近平當時不僅相當放鬆，也有不少脫稿發言，讓她感受到對台灣有滿滿情感。就連曾多次與習近平見面的國民黨副主席蕭旭岑也感到驚訝，直言這是第一次看到習近平話這麼多。

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不過在鄭習會後，鄭麗文也拋出希望未來能以「主人」身分邀請習近平訪台的說法，引發外界關注是否意在2028總統大選。鄭麗文回應「變化永遠趕不上計畫，活在當下」，表示自己從來不去思考這麼遙遠的事情。

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而在鄭習會後，中共也隨即祭出10項涉台措施，其中包括開放上海、福建居民來台自由行，以及開放兩岸航點。交通部長陳世凱示警，中方過去一直以政治力量限制觀光，有些人會說對岸已經遞出橄欖枝，但在他看來，「他們開心的時候會遞出橄欖枝，但當他們不開心的時候，橄欖枝會變成棍子」，不希望對岸再把觀光當成政治前提下的操作，或變成談判籌碼。

台北／桑輔成、班瑪旺嘉 責任編輯／周瑾逸

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