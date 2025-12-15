即時中心／徐子為報導



國防部5.9億「RDX海掃更」火藥採購案，由「福麥國際室內裝修公司」得標，北市藍委王鴻薇等人質疑該公司資本額僅1900萬，國防部為其「量身訂做」。台南藍委謝龍介今（15）質詢也「上車」質疑該案，認為該公司第3次招標才來投「有鬼」，並要求外交國防委員會應安排赴印度，實際考察當地工廠生產線，當場也獲召委馬文君首肯。





藍委王鴻薇與馬文君、徐巧芯、桃園市議員凌濤等人近日質疑，福麥沒有軍事背景，卻能標國防部5.9億元、中科院1.5億炸藥採購案，背景不尋常。



國防部回應，經初步清查從2021至2025年近5年的採購案件，屬火藥原物料品相，國內廠商均無產製能力，所以採「內購外貨」公開招標籌獲，而得標廠商決標後須繳履約保證金，且限期取得外國政府核發之「輸出許可證明」，也須獲經濟部進口同意文件。國防部強調，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視。



這週立院外交國防委員會召委由馬文君輪值，今天邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。



謝龍介認為，既然該廠商得標，代表印度或當地生產線有貨，他想要建議外交國防委員會組團，赴印度實地了解，他擔心這有資助「紅色產業鏈」疑慮。



顧立雄回應，待廠商提出輸出許可證明後，後續會監督廠商履約。



謝龍介當場徵詢召委馬文君意見，馬欣然贊同該提議，接著謝再追問顧立雄，若印度考察成形，軍備局能否派人陪同，不過顧當場未鬆口，僅表示要再研議，並尊重立委職權。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／欲𨑨迌？謝龍介追炸藥採購案疑有弊 竟要外交國防委員會「赴印度考察」

更多民視新聞報導

拍板「不副署財劃法」 卓榮泰轟違憲：若施行恐造成重大危害

誰的問題？兩岸觀光未解禁 觀光署：中方「已讀不回」

國政茶敘「獨缺韓國瑜」！民進黨團無奈：什麼國家大政才願意參與？

