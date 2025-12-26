「欸你這週要幹嘛」小粉紅報喜當媽 急撇生父不是他！

知名YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅（Abby）於25日在社群平台發布懷孕喜訊。（圖／翻攝自小粉紅 IG）





知名YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅（Abby）於25日在社群平台發布喜訊，向粉絲宣布自己懷孕了，讓她感性表示這是今年「最驚喜的驚喜」。

聖誕節大禮！小粉紅宣布懷孕

小粉紅25日在IG發文表示，「驚呆了！嚇壞了吧！」，宣布自己升格為媽媽，她透露，24日的見面會上，自己懷著身孕在台上熱力開唱〈煎熬〉，這份突如其來的「聖誕大禮」讓眾多粉絲感到驚喜萬分。

小粉紅透露，當初因為檢測出AMH值太低，為了保險起見趕快進行凍卵，原以為備孕之路會充滿壓力與困難，沒想到寶寶竟然提早報到，並透露目前孕期適應良好，不僅沒有明顯不適，甚至有時會忙到忘記懷孕，唯獨食量大幅增加，讓她直呼「很可怕」。

有趣的是，小粉紅在貼文末端特別以警告標語強調「肚子真的不是生父」，成員肚子也在下方幽默留言回應表示，終於可以跟大家分享這個大禮物，並強調「爸爸不是我」，逗趣互動引發網友熱烈討論。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示，「太扯了，恭喜」、「啊～現在看到還是驚訝到下巴再掉下來一次！恭喜我大粉紅，我們都愛妳也愛妳的寶寶」、「男主角感覺很帥喔」、「小粉紅什麼時候脫單了」、「確認三次有沒有看錯帳號，恭喜粉紅」、「？？？？？？哈哈哈哈哈哈哈，恭喜恭喜！！」、「打開ig看到，馬上再次確認帳號有沒有看錯！OMG！恭喜粉紅！！！！！！！！！！！」、「最喜歡這種什麼都不講，一講就驚喜連連」、「恭喜～小粉紅～～～很讚耶～食量增大，沒有孕吐我現在剛孕中期而已！還是會吐，歡迎天使寶寶～～」。



