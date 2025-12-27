「欸你這週要幹嘛」小粉紅宣布懷孕 一度因AMH值低凍卵

【緯來新聞網】YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅近日透過Instagram公布結婚並懷孕的消息，小粉紅透露近期才因抗穆勒氏管激素（AMH）偏低而曾提前凍卵，如今順利懷孕令她又驚又喜。

「欸你這週要幹嘛」小粉紅宣布懷孕。（圖／翻攝IG littlepink_abby ）

小粉紅表示，過去因AMH指數過低已有備孕打算，當時不抱太大期望，「想說應該沒那麼順利，又不想太有壓力，就順其自然吧」。她驚訝寶寶來得比預期快，形容是「衝刺來的天使寶寶」，並透露自己懷孕後食慾明顯增加。



她也公開多張與丈夫的合照，分享兩人未來將共同面對新生活，並澄清節目成員「肚子」並非孩子的生父。她坦言對「準媽媽」這個新角色既期待又忐忑，形容這是一段「全新的挑戰」，並感性表示：「聽說公開後，會變成大家捧在手心的皇太后。」



由於小粉紅先前並未對外公開感情狀況，此次直接宣布婚訊與懷孕，讓許多網友感到驚訝，紛紛留言表達祝福。

