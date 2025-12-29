「欸你這週要幹嘛」小粉紅結婚了！ 曝老公不露臉原因：還沒準備好

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅25日宣布懷孕喜訊，開心表示：「終於可以跟大家分享，我要當媽媽啦！」後曬出與老公現身戶政事務所的照片，表示已在26日完成結婚登記，也透露老公目前暫時不會露臉的原因。

小粉紅26日登記結婚。（圖／翻攝自小粉紅IG）

小粉紅28日發文。（圖／翻攝自小粉紅IG）

小粉紅28日透露選在聖誕節隔天登記結婚，除了是好日子之外，更自爆夫妻倆記憶力都很差，為了避免以後日子太多會記不住或搞混，索性決定讓結婚紀念日跟聖誕節一起過，不過也不忘向老公喊話：「禮物還是要兩份唷，休想給我濃縮！」

小粉紅笑稱看見配偶欄從此多了老公名字時，仍感到相當不可思議。（圖／翻攝自小粉紅IG）

談到拿到新身分證的心情，小粉紅笑稱登記當天因為行程太忙碌，根本沒空仔細查看身分證，直到隔天兩人拿出來補看時，夫妻倆對著配偶欄一起發出「哎額」的驚嘆聲，對於變成已婚身分似乎仍感到相當不可思議，也感嘆「原來登記就是這樣啊」，表示整個登記結婚的過程對她來說「沒什麼感覺」，反而是能跟一群好朋友聚在一起分享喜悅「真的很開心」。

針對有許多粉絲敲碗想看她老公的真面目，小粉紅則賣關子說「會有那麼一天啦」，稱老公推託說還沒準備好，「在那邊E（指外向）人假I（指內向）」。

