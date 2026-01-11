欸害！高雄富邦聯開案「致命巨鐵片」飛砸落下毀數車…重罰還被勒令停工

記者洪正達／高雄報導

高雄左營區富邦凹子底聯開案11日下午發生一起工安意外，一片巨大的金屬片不知何故從工地高樓層飛落，當場砸中路邊停放的數輛機車，所幸沒有人員傷亡，一旁的民眾趕忙提醒其他人不要靠近，工務局獲報後立刻前往稽查，施工單位坦承疏失，現已被勒令停工改善中，詳細的事發原因還要再釐清。

工務局表示，有關左營區博愛二路一百號旁前機車位因工地鐵板飛落致砸毀損壞乙案，本局獲報通知後，建築管理處委請土木技師公會派員前往勘查，現場會同起、承造人確認本次災害原因，建管處同仁立即責令承造人改善缺失並勒令停工。

停在正下方的機車遭到損毀。（圖／工務局提供）

工務局也說，此次事件已違反建築法第63 條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工，目前已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。

