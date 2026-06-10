欺人太甚！中共竟「直接衝入東部海域」執法 張惇涵怒了：我國寸土不讓
即時中心／陳奕劭、陳治甬報導
中國近年不僅持續強化軍力，更加大騷擾周邊國家的力度，近日更開往台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，加劇侵犯我國權益。對此，行政院秘書長張惇涵今（10）日強調，中國無權在經濟海域干擾自由行情，不僅危害主權，也違反相關國際法，「藍色海疆，寸土不讓」。張惇涵呼籲，希望國會朝野政黨支持國軍、海巡的預算。
張惇涵強調寸土不讓
張惇涵赴立法院備詢前受訪表示，中國無權在我國經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為。外交部已對此表達過嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。
他指出，中共的做法，不僅危害了我國的主權，也違反了相關國際法跟國際的公約。我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，來確保國人的安全，「藍色海疆，我們寸土不讓」。
張惇涵籲審預算
張惇涵呼籲，這個時候剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年、過了元宵、過了清明節，下個禮拜就是端午節。此時此刻，希望國人支持國軍、支持海巡，也希望立法院、朝野政黨支持國軍跟海巡的預算。
「台中艦」日前對中國海警船展開一對一近迫攔截，並廣播要求對方離開，雙方在海上爆發激烈主權攻防。（圖／海巡署提供）
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