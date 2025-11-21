欺負中配村長？他開罵：阿扁、小英都沒這樣

▲花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具中國籍而遭解職。（圖／翻攝自鄧萬華臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，日前因國籍問題遭到解職，政府以「必須放棄原有國籍」才能參政，引發外界強烈質疑；國民黨團昨（20）日召開記者會，宣布將推動修法，明訂中配參政權不再受現行《國籍法》限制。對此，國民黨台北市議員楊植斗不客氣開嗆民進黨：「臉還丟得不夠多嗎？」

楊植斗表示，被全民唾棄的民進黨，欺負民主選出的中配村長，由於兩岸關係的特殊，嫁到台灣的中配根本沒辦法放棄對岸國籍，實務上對岸依法不會發放證明。過去即便民進黨執政，都不會藉此剝奪他們的參政權，陳水扁沒有、蔡英文也沒有，「就你賴清德事最多」。

「不敢宣布台獨，只敢欺負無辜中配，不敢真的讓『台灣有事』，只敢吃日本料理在同溫層自嗨。」楊植斗痛批，在民進黨的眼中，中配就是次等公民，沒資格享有民主；但問題是，這些中配在台灣那麼久了，還透過民主機制選上村長，為里民服務，他們的二代也都是堂堂正正的中華民國人。

楊植斗開罵，一個大罷免全面失敗，被人民唾棄的政黨，卻選擇繼續煽動對立，剝奪這些村長透過民主程序所取得的參政資格，他狠酸：「你們的臉還丟得不夠多嗎？」

