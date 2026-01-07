欺負台沒好處！外媒籲南非「認清局勢」：關鍵礦產需AI技術支援

國際中心／綜合報導

外媒分析，南非擁有豐富的關鍵礦產資源，是發展AI硬體與資料中心不可或缺的原料。（示意圖／資料照）

外媒報導指出，台灣在全球AI浪潮下已確立科技樞紐地位，然而南非政府近年對台外交打壓，迫使台灣祭出晶片出口管制反制。外媒分析，南非握有AI產業所需的關鍵礦產資源，若能與台灣維持穩定雙邊關係，將有助於其資料中心與先進製造發展。呼籲南非當局在2026年應認清局勢，採取務實開放態度，確保國家經濟利益與競爭力。

綜合外媒報導與產業動態顯示，台灣已從單純的晶片生產基地，轉型為全球AI與先進製造的戰略核心。國際科技巨擘紛紛擴大在台布局，例如Google將美國境外最大的AI基礎建設工程中心設於台灣；鴻海集團亦宣布與輝達（NVIDIA）合作打造AI超級算力中心。此外，每年舉辦的COMPUTEX台北國際電腦展，更成為將AI基礎設施轉化為實際採購與部署的關鍵平台。台灣政府同步推動的大型AI基建計畫，進一步鞏固了從產品設計、原型開發到量產部署的完整供應鏈掌控力。

然而，台灣與南非的雙邊關係卻在近年陷入震盪。南非政府自2024年10月起，要求我國駐處遷離首都普利托利亞，並於2025年7月片面將我國兩處駐處更名及降等。面對外交打壓，台灣政府罕見採取強勢作為，祭出「晶片出口管制」及拒買南非蘋果等措施作為反制工具，被外界解讀為將半導體優勢「武器化」的外交利劍。在強大壓力下，南非隨後提出協商請求，我方才同意暫緩管制程序。

外媒分析指出，南非擁有豐富的關鍵礦產資源，是發展AI硬體與資料中心不可或缺的原料。因此，南非若能與全球科技領先的台灣保持良好關係，不僅符合戰略利益，更能學習相關經驗。報導建議，南非政府應清楚掌握全球供應鏈格局，確保政策能兼顧就業與經濟利益，維持穩定且可預期的商業合作管道。

展望2026年，外媒認為南非應採取更開放的姿態。若南非希望轉型為具備先進製造、數據基礎設施的可信賴國家，優先與台灣建立能降低投資風險、擴展商業多元化的實質合作關係至關重要。維持高價值的科技通道，將有助於南非推動基礎建設現代化，並保護其出口產業競爭力。

