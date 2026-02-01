欺負文組？鄰居驚現「化學式春聯」 神人解答網全跪：長知識了

即時中心／林耿郁報導

有字天書？農曆新春即將到來，民眾開始準備張貼新的春聯。不過有一名網友在thread上分享鄰居的春聯，不是傳統中文字，而是大量化學元素符號與結構式，讓她不得不上網求解；對此有網友笑稱，「裡面一定住著化工大師」！

高深莫測！再過兩個星期就是除夕，民眾都在準備過年；不過有一名女網友在threads上分享鄰居家門口的春聯，寫的卻是各種化學符號，但因自己理化很差、看了兩天還是百思不得其解，因此PO上網尋求化學大神的翻譯。

對此有專業網友分析，上聯七個元素，分別是Re錸、Sg𨭎、Tc鎝、Au金、As砷、Sc鈧、Ti鈦，取諧音應為「來禧踏金身康泰」；下聯則分別是Ag銀、Zn鋅、Na鈉、F氟、Ga鎵、Hf鉿、Mg鎂，諧音為「迎新納福家和美」。

橫批部分的有機化學結構式，左邊是F氟與CI氯，右邊的-CHO則是醛基；由於有兩個醛基，因此合起來就是「福祿雙全」。

解釋一出引發網友讚嘆，「化學界的摩斯密碼」、「我媽問我為什麼跪著看」、「謝謝，太抽象了」，還有人感嘆「長知識了」、「果然要讀書」，不過也有人笑稱解題網友「其實你就是鄰居（本人）吧」？奇特春聯持續引發網友熱議。





