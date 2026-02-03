款宴日本台商訪問團 江啟臣：立院永遠是娘家

（中央社記者王承中台北3日電）立法院副院長江啟臣今天中午款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。江啟臣表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家。特別是在日前花蓮洪災及震災期間，總會即時提供協助，令人由衷感佩，並代表台灣社會向海外台商表達最誠摯的感謝。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣今天中午在國民黨立委陳永康、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。

江啟臣在致詞時表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家。適逢農曆春節前夕，儘管行程繁忙，仍特別把握時間與台商相聚，並獻上新年祝福，祝福大家新的一年心想事成、馬到成功，事業一馬當先，會務蒸蒸日上。

江啟臣指出，感謝「日本台灣商會聯合總會」長期以來在台灣有需要時出錢出力、鼎力相助，特別是在日前花蓮洪災及震災期間，總會即時提供協助，展現「人雖在他鄉、心仍繫台灣」的深厚情感，令人由衷感佩，並代表台灣社會向海外台商表達最誠摯的感謝。

江啟臣提到，台灣與日本地理位置相近，雙邊關係累積深厚基礎，不僅在產業與經濟領域密切合作，觀光及民間交流亦相當頻繁。隨著台積電於日本熊本設廠，台日產業鏈連結更加緊密，去年雙邊貿易總額已達848億美元，日本為台灣第三大貿易夥伴，而台灣亦為日本第4大貿易夥伴，顯示台日經貿關係的密切與重要性。

在觀光交流方面，江啟臣說明，去年台灣赴日旅遊突破676萬人次，來台日本旅客亦達148萬人次，雙邊觀光交流總量超過800萬人次；其中，台灣旅客在日本的消費金額更高達1兆2110億日圓，顯示台日民間交流與經濟互動的蓬勃發展，台商正是其中不可或缺的重要力量。

江啟臣談及，2026年世界棒球經典賽將於3月在東京開打，強調無論在經濟、文化或體育領域，台日皆為彼此重要夥伴，相信無論在球場內外，都能創造雙贏、多贏的局面，並祝福訪團成員新的一年財源廣進、生意興隆，「馬上有錢、馬上賺錢、馬上幸福」。

「日本台灣商會聯合總會」總會長洪益芬致詞表示，今年台日雙向旅遊人次可望再創新高，並感謝台積電赴九州投資，帶動更多人認識九州地區，進而促進當地與台商的合作契機，期盼未來於其他地區亦能開拓更多商機，並請立法院持續協助台商，共創佳績。（編輯：張若瑤）1150203