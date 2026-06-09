款宴法國國民議會訪團 韓國瑜：感謝為台發聲

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）立法院長韓國瑜今天款宴法國國民議會外交委員會書記游蘇法訪團。韓國瑜說，感謝法國友人長期在國際場合為台灣發聲與提供協助；近年包括台積電赴德國德勒斯登設廠，以及鴻海投資法國等案例，均顯示台灣與歐洲，特別是法國之間的產業合作與經貿交流持續深化。

立法院今天發出新聞稿表示，韓國瑜今天中午在「台灣與法國國會友好協會」會長、民進黨立委林楚茵、國民黨立委許宇甄、民眾黨立委許忠信等人陪同下，款宴「法國國民議會外交委員會書記游蘇法（Estelle Youssouffa）訪團」一行3人。外交部主任秘書甄國清、「法國在台協會」副主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）等亦隨行陪同。

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韓國瑜先是代表立法院誠摯歡迎游蘇法一行來訪，並特別提及，兩週前甫接待法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）率團訪台，如今再次迎來法國友人，充分展現台法國會交流日益熱絡、情誼深厚。

韓國瑜表示，他上月率團訪問法國國民議會期間，受到法方熱烈接待，深刻感受到台法友誼持續升溫，正如華人諺語所言「一回生、二回熟」，雙方互動已如老友般自然熟稔。

韓國瑜也感謝法國長期在國際場合為台灣發聲與提供協助，他指出，台灣雖地理面積不大，卻為重要科技重鎮，近年包括台積電赴德國德勒斯登設廠，以及鴻海投資法國等案例，均顯示台灣與歐洲，特別是法國之間的產業合作與經貿交流持續深化。他說，「法」字象徵正義與公平，讚許法國長期捍衛民主自由價值，並舉杯向訪團表達誠摯歡迎。

游蘇法表示，非常高興再次來到台灣，見到許多熟悉面孔。日前韓國瑜與立委訪問法國國民議會時，法方深感榮幸，如今訪團來台亦受到熱情接待，進一步加深雙方情誼與互信。

游蘇法說，台灣在民主發展、科技創新及公共治理等方面的成就令人印象深刻，法國國會高度重視與台灣的友好關係。台灣海峽安全不僅攸關區域穩定，更關乎全球安全與繁榮；此次訪團來台，正是為了向台灣傳達，在法國國民議會中始終有堅定支持台灣的友人，雙方共享民主、自由與法治等核心價值。

游蘇法表示，期盼透過國會外交進一步促進台法交流，並鼓勵更多台灣企業赴法投資。另提及其所代表的法國海外屬地島嶼，與台灣同樣具有海洋國家特質，因此對台灣有特別深刻的親近感。

雙方隨後互贈紀念品並合影留念午宴席間雙方就台法國會交流、印太安全局勢、民主國家合作、科技供應鏈韌性及經貿合作等議題廣泛交換意見。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1150609