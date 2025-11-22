款宴駐巴拉圭大使館人員 江啟臣盛讚台灣之光 (圖)

其他人也在看
立院訪團拜會 巴拉圭外長：創造巴國為友台模範
（中央社記者王承中台北22日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問巴拉圭，當地時間21日拜會巴拉圭外交部長拉米雷斯。拉米雷斯表示，巴拉圭有自然資源，台灣有科技技術，雙方互補性極高，台巴不僅止於合作關係，更要創造巴國為友台模範，為區域安全乃至於全球和平貢獻心力。中央社 ・ 10 小時前
拜會巴拉圭參院議長 江啟臣：台巴邦誼情同家人
（中央社記者王承中台北21日電）立法院副院長江啟臣20日率跨黨派立委代表團拜會巴拉圭參議院議長努涅斯，立法院今天表示，江啟臣指出，台巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，深刻感受雙邊合作豐碩的成果。台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、一家人。中央社 ・ 1 天前
雙邊計劃最溫暖又有台灣味！ 江啟臣感謝巴拉圭讓世界看見中華民國
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 立法院副院長江啟臣20日率跨黨派立委代表團，赴巴拉圭拜會參議院議長努內斯（Basilio Nunez）。江啟臣指出，台、巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，他深刻感受雙邊合作豐碩的成果，台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、一家人。 江啟臣說，本屆立法院開議迄今，已有4個巴拉圭國會訪團蒞臨立法院，這一次，他帶領立法院跨黨...匯流新聞網 ・ 1 天前
堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激...世界日報World Journal ・ 10 小時前
CEC26決議 反對州府放寬大麻店距離
近月來，校園附近接連出現大麻零售店，引起不少第26學區家長的不安與討論。州政府因測距標準反覆調整，加上多間店選址緊鄰學校...世界日報World Journal ・ 10 小時前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 10 小時前
成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記自由時報 ・ 12 小時前
最新》醉男亂折警車無線電天線！ 遭制止還出拳襲警
今（22）天 凌晨12點多，北市大安區一名男子，喝醉酒之後，不但亂折警車的無線電天線，被制止後還出拳攻擊，釀成員警臉部受傷。 #醉男#警車#無線電天線東森新聞影音 ・ 10 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 10 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 10 小時前
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門
今迎小雪！3大生肖財運、貴人同步上門EBC東森新聞 ・ 13 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 9 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 10 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 9 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前