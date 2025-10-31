歇業小吃部變身毒趴KTV 高市刑大攻堅逮38名越籍男女

高雄市刑大查獲大社工業區附近一間越式KTV暗中進行毒品轟趴，攻堅逮捕38名越南籍男女。（圖：高雄市刑大偵三隊提供）

高雄大社工業區附近一間歇業的小吃部變身成為越式毒趴KTV，警方強勢破門攻堅，當場查獲38名越南籍的男女，其中4人還是逃逸及逾期居留移工。（溫蘭魁報導）

高雄市刑警大隊偵三隊2個月前掌握情資，大社工業區附近有一間小吃部改變營業形態，暗中經營越式KTV，專門讓越南籍的移工舉辦毒品轟趴。

偵八隊和仁武以及左營分局還有移民署高雄市專勤隊等單位共組專案小組偵辦，警方探查發現，這間KTV位在大馬路邊，平時大門深鎖，顧客都從後門進出。

偵三隊長鄭育昇說，專案小組日前見時機成熟，強勢破門攻堅：「掌握時機，強勢破門攻堅，驚慌中，有多名男女嘗試要從防火巷攀爬逃逸，跟我們專案同仁僵持了近半小時，才束手就擒。」

警方在現場搜出毒品咖啡包，清查發現，其中4人分別是逃逸移工、逾期居留或失聯，偵訊後將黃姓主嫌及顧客等38人依毒品危害防制條例與入出國及移民法移送橋頭地檢署和移民署偵辦。

