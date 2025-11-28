歇腳再出發 高雄大樹姑山倉庫自行車驛站啟用

大樹姑山倉庫「鳳荔趣遊館自行車驛站」今正式啟用。（圖：溫蘭魁攝）

為了讓騎自行車到大樹旅遊的民眾有個休息的場所，高雄市大樹區農會在姑山倉庫設置的「自行車驛站」正式落成啟用，歇腳休息之際，還可以順便品嚐大樹玉荷包和金鑽鳳梨做成的農特產品。（溫蘭魁報導）

配合政府「一鄉鎮一休閒」政策，高雄市大樹區農會自2001年起就積極推動姑山倉庫活化再利用，將原本閒置多年的農業儲運設施，改造為兼具農業文化展示、教育推廣與觀光休憩的「產業休閒農區」，新增的「鳳荔趣遊館自行車驛站」28日舉行落成啟用典禮，包括市府前農業局長張清榮以及大樹區農會理事長黃慶順都到場祝賀。

大樹姑山倉庫新設置的自行車驛站除了可以暫時歇歇腳休息，還有儀器可檢測胎壓。（圖：溫蘭魁攝）

大樹區農會總幹事歐幸娟說，市府觀光局在前往大樹和佛光山必經的省道台29線設置了自行車道，但，好幾公里長的路段卻沒有一個短暫歇腳的地方，如今將姑山倉庫整修為時尚的自行車驛站，可以讓自行車騎士和一般遊客稍作休息再出發：「台29線到這邊幾乎很少有休憩的地方，剛好姑山倉庫鄰近，他騎腳踏車騎到腿軟可以休息，或者是肚子餓可以來吃輕食。」

大樹區是高雄市重要的玉荷包荔枝、金鑽鳳梨以及白玉苦瓜的產地，大樹區農會也利用玉荷包和金鑽鳳梨研發出冰品、糕餅、酵素洗碗精和洗衣精等多種農特產品，將農業與休閒觀光相結合。