歌之弦子 送別楊弦

疏疏細雨，煦煦晨風，

沉靜的句子，

依依凝立，在稿紙行間，

彷彿都在等著你。

等你來賦予他們聲音，

賦予他們行走的旋律，

賦予民歌手流浪的節奏，

賦予一朵蓮花迴舞的搖曳。

賦予遊子一雙踏出去的鞋，

賦予旅人一朵漂泊的雲。

賦予一整個海峽鄉愁的音韻，

賦予一個孩子盼望如貓的眼睛。

你來，是為了讓每一首詩

有了歌的翅膀，

讓每一個意象飛上天空，

飛去心底，飛去夢裡。

你來，從中山堂到大巨蛋，

從余光中到貓貓望，

五十年的民歌歲月，

廣告 廣告

盈盈注滿了詩性的精靈。

一個溫潤如玉的民歌手，

此生仍是，以歌修行的人。

七十五年修行，都圓滿了，

一把老吉他掛在胸膛。

一邊走，一邊唱，

歌的弦子，錚錚鏦鏦，

你走到的地方，

歌聲就有多嘹亮。

而暗潮洶湧的江湖上，

仍傳說著你彈出第一聲的那個夜晚，

一聲錚鏦，歌之歷史自此改變了方向，

你的傳奇，仍在雲間飄盪。