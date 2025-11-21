《歌之饗宴14》強勢回歸！黃妃領軍陳怡婷、郭忠祐 12月 TICC 開唱

寶吉祥集團「歌之饗宴」系列，正式邁入第14場。主辦單位今（18）日舉辦《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》記者會，由「金曲歌后」黃妃領軍，「療癒歌姬」陳怡婷與「陽光男聲」郭忠祐同台亮相，宣布12月26、27日將在台北國際會議中心（TICC）連唱兩晚。現場除了曝光演唱會亮點，陳怡婷也搶先清唱新單曲《一路上的愛呀》，讓媒體與粉絲先聽為快。演唱會門票目前已於年代售票系統熱烈販售中。

金曲天后首度擔綱歌之饗宴主秀 自嘲「黃三首」挑戰連兩場

以經典金曲〈追追追〉紅遍大街小巷的「台灣歌姬」黃妃，出道多年，以兼具傳統喉韻與新世代唱腔的獨特魅力，三度奪下金曲獎「最佳台語女歌手」，奠定「台語天后」地位。這次首次以主秀身份參與歌之饗宴系列，一連挑戰兩場完整專場，她笑說：「以前大家都叫我『黃三首』『黃四首』，這次要唱這麼久，真的是人生一個大挑戰！」

廣告 廣告

黃妃在記者會上透露，為了應戰這次演唱會，除了錄音、通告行程外，生活中也安排超慢跑與陪小孩騎腳踏車來鍛鍊體力，「演唱會一定要讓大家聽得過癮、玩得盡興。」至於歌單，她賣關子表示，除了招牌台語金曲〈追追追〉、〈非常女〉等經典必唱原汁原味呈現外，還會準備國語歌曲組曲與深受歌迷喜愛的布袋戲主題曲。

「金曲歌后」黃妃，12/26、12/27將與寶吉祥集團首次合作《歌之饗宴14》演唱會。圖：寶吉祥集團提供

陳怡婷18年心路化作新歌《一路上的愛呀》 演唱會首唱完整版

陳怡婷為音樂科班出身，2013年參加《明日之星》歌唱比賽並衛冕，成為「台語百萬關主」後，正式開啟演藝之路。至今已在歌壇耕耘18年。近年在寶吉祥集團總裁顏先生的支持下，不僅成功舉辦個人演唱會也多次擔任「歌之饗宴」系列嘉賓，今日《歌之饗宴14》記者會現場，也搶先曝光全新單曲《一路上的愛呀》的片段。

這首歌由顏總裁特別邀請金曲製作人呂聖斐量身打造，送給陳怡婷的「成年禮」。她分享創作背後的故事：「《一路上的愛呀》是在寫我從十幾歲開始唱歌到現在18年的心路歷程，這一路有起有落，有挫折、也有努力被看見的時候。」也象徵歌迷、家人、總裁的一路陪伴。

被問到如何在密集練唱、演出、綜藝錄影與照顧家人之間取得平衡時，陳怡婷坦言，前陣子健康檢查發現有子宮肌瘤，爸爸也在加護病房住了一段時間，現在仍固定在復健，「現在差不多一週三、五天，會載爸爸去復健。以前準備演唱會只想著把工作做好、把歌唱好，這兩年經歷這些事情後，更覺得家人陪伴跟身體健康都非常重要。」

她說，現在的生活節奏是「唱歌＋運動」雙軌進行：「練唱對我來說已經像吃飯一樣日常，幾乎每天都會花時間開伴唱機練歌。運動則是我覺得對女生最好的保養品，無論是代謝還是皮膚狀態，都會變得比較亮、比較有精神。」她也分享，自己目前幾乎每天會跑3至5公里，「一天24小時，花一個小時讓身體跟心情都變好，是很值得的投資。」

療癒歌姬陳怡婷出席《歌之饗宴14》記者會，搶先清唱新作〈一路上的愛呀〉，將於演唱會首度公開完整版。圖：寶吉祥集團提供

郭忠祐獻唱80–90年代經典金曲 唱給媽媽也唱進歌迷回憶裡

同樣擔任特別嘉賓的「陽光男聲」郭忠祐，此次在歌單設計上，特別把重點放在80到90年代的經典老歌。他說，自己本身就很喜歡老歌，「這次特別想唱一些媽媽那個年代愛聽的歌，所以就去想我媽平常都聽什麼。」郭忠祐笑說：「有些歌的前奏一下來，大家腦中的畫面就會全部回來，那是一種很特別的『回憶感』。」他也預告，除了翻唱經典名曲費玉清〈一剪梅〉，演唱會上還會安排自己的作品，包含新專輯《心中的虹》，讓歌迷一次聽見他對經典的致敬，也聽見屬於他自己的音樂樣貌。

近年郭忠祐不僅在歌壇活躍，更持續參與八點檔戲劇與綜藝節目錄影，行程滿檔。談到這次再度站上歌之饗宴舞台，他充滿感謝：「真的要特別謝謝寶吉祥集團跟顏總裁，讓我又有機會回到這個舞台。前陣子才跟經紀人說，好像有一陣子沒唱寶吉祥的演唱會了，有點想念這裡，結果說著說著，機會就來了。」

他坦言，在繁忙拍戲之餘，能夠拿起麥克風做自己最喜歡的事情，是一件很幸福的事。今年剛好是他出道滿十年，他感性表示：「一路從默默無名到慢慢被大家看見，中間有很多貴人幫助我，所以現在覺得自己有一點點能力了，就希望可以用自己的影響力去幫助更多需要幫助的人。」

因此，他也積極把自己喜歡的棒球、畫畫等興趣，與公益活動結合，「用自己喜歡的事情做公益，是一件很棒的事。」郭忠祐在舞台上不只是帶來溫暖歌聲，也把這份正能量一起帶進《歌之饗宴14》的演出裡。

出道十年的郭忠祐，在《歌之饗宴14》記者會分享以經典老歌串起的回憶舞，預告將帶來80–90年代金曲與個人主打作品。圖：寶吉祥集團提供

黃妃×陳怡婷×郭忠祐 三人首次同台對唱組合引期待

記者會上，三人互動逗趣。曾在多檔節目與戲劇作品中展現歌藝與演技的「陽光男聲」郭忠祐，這回再度加盟歌之饗宴班底，談到演出心情，他直呼「滿滿的感謝」，也笑說自己曾有一段時間沒有被邀請參與歌之饗宴，讓他以為「是不是上一場表現得不夠好」，直到接到消息才放心下來。

這次除了各自準備個人演出段落外，黃妃也透露，演唱會中將安排與陳怡婷、郭忠祐的對唱橋段，「要讓大家一次聽到不同世代的聲音碰撞。」陳怡婷則期待地說：「之前從來沒有跟忠祐正式對唱過，這次可以跟金曲歌后一起同台合唱，壓力很大，但更是難得的機會。」

《歌之饗宴14》記者會登場！黃妃（中）領軍，攜手療癒歌姬陳怡婷（左）與陽光男聲郭忠祐（右），共同宣布12/26、12/27將在台北國際會議中心盛大開唱。圖：寶吉祥集團提供

13人編制樂團＋傳統樂器 打造極致聽覺饗宴

寶吉祥集團秉持對音樂的熱情與品質的堅持，本次演唱會特別邀請13人專業樂隊現場伴奏，更融入琵琶、胡琴等傳統樂器，結合現代流行音樂編曲，為觀眾呈現融合東西方音樂語彙的全新舞台表現，讓每一首歌曲都更具層次與情感張力。

品牌打造經典傳承 歌之饗宴邁入第14屆

自創辦以來，寶吉祥集團「歌之饗宴」系列已成為國內具代表性的高質感音樂品牌，累計邀請多位重量級歌手登台，持續以音樂傳遞情感與溫度。今年第14屆邀請黃妃領銜演出，將再度以真摯歌聲與觀眾共度難忘的歲末夜晚。門票已於年代售票系統熱烈發售！

【活動資訊】

活動名稱：歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會

主辦單位：寶吉祥集團

協辦單位：傳訪整合行銷有限公司

演出日期：114年12月26日（五）、12月27日（六）

演出時間：19:00－21:30

演出地點：台北國際會議中心大會堂（TICC）

特別嘉賓：陳怡婷、郭忠祐

票價：4200、3800、3400、3000、2600、2200、1800（年代售票系統熱售中）

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

腸病毒來勢洶洶！1個月大女嬰感染併發重症亡 加強防護這樣做

《歌之饗宴14》強勢回歸！黃妃領軍陳怡婷、郭忠祐 12月 TICC 開唱