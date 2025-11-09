歌仔戲名人唐美雲擔任製作人 《鳩摩羅什‧千年一譯》正式開鏡

唐美雲歌仔戲團團長唐美雲，曾獲行政院文化獎、第十六屆國家文藝獎、第卅六屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」等榮譽，唐美雲受邀擔任製作人的電視歷史劇《鳩摩羅什‧千年一譯》，於昨（九）日在中影文化城正式開鏡，包括製作人唐美雲、導演鄭文堂與藝術總監黃文英，帶領方馨、陳竹昇、陳家逵、唐文華、陳俞諺、劉宇翔、杜健瑋、李嘉、梁芳毓等演員，以及全體製作組成員，共同茹素並祈求拍攝順利，一切平安。唐美雲參與本劇演出，為了劇情需要特別剃了光頭，唐美雲表示，能參加演出心情很愉快，對剃光頭並不會感到不適。

昨日拍攝的戲份正好是唐美雲（飾演鳩摩羅什）與唐文華（飾演後秦皇帝姚興）的「雙唐」對手戲，當走進由美術組細心考據後所搭設的長安御書房時，每一處都充滿時代氛圍與藝術巧思，令人讚歎是電影級別的場景設計。唐美雲表示，這齣戲籌備了三年，除了考據比以往更加嚴謹外，製作團隊的規格也是全面升級，「尤其為了追求質感，該花的錢就是要花。」

本次飾演鳩摩羅什母親（耆婆）的方馨，也以龜茲國公主的典雅造型現身，在艷陽下辛苦地一次又一次拍攝，展現回眸一笑風華絕代佳人的丰采。方馨表示，參與這齣佛教戲劇演出也有種被度化的感覺。