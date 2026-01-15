歌仔戲國寶小生不復出 全為照顧車禍尪！引退多年現況曝
「葡萄姑娘」紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，向唯一偶像劉德華致敬，銷售大開紅盤，讓她心情大好，索性放自己一個元旦假期，帶著媽媽展開一趟煙雨江南五日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭等經典景點。旅途中她孝敬媽媽大採購，戰利品多到兩個大行李箱都裝不下，最後乾脆把自己的衣服、褲子丟了好幾件，只為把媽媽的收穫全部帶回家。
紫君帶著媽媽展開一趟煙雨江南五日遊。（圖／欣代唱片x紫君提供）
同名主打〈歐巴我愛你〉MV同步掀起話題，紫君在作品中挑戰輕快曲風與唱跳演出，對她而言其實一點也不陌生。她笑說，因為過去在藝工隊接受過扎實訓練，唱跳反而是自己最有把握的部分，這次能在新專輯中嘗試輕快曲風、搭配舞蹈呈現，讓她直呼相當開心，也十分享受這次的全新嘗試。
〈歐巴我愛你〉MV 的男主角同樣引發討論，特別找來眉宇間神似天王劉德華的沂偉擔綱演出。兩人有大量生活化的家居情節，甚至還有親密的床戲畫面。其中一幕，沂偉餵紫君喝牛奶、討抱抱，自然親暱的互動讓畫面充滿粉紅泡泡。紫君也笑說，「有一剎那是真的被電暈。」
紫君與沂偉在MV中互動親密。（圖／欣代唱片x紫君提供）
紫君的音樂人生從出道開始便與歌仔戲緊密相連。她的媽媽本身就是台灣資深的歌仔戲演員，最擅長演出小生角色，在歌仔戲界的影響力依舊深遠，至今仍有文史工作者與紀錄片導演希望邀請她再度演出或留下影像紀錄，但媽媽為了照顧因車禍行動不便的父親，始終笑著婉拒邀約，僅透過電話擔任顧問，提供最珍貴的一手田野資料，為後世留下重要的文化記憶。
