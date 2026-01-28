歌仔戲小生遭「私生飯」跟蹤 上演「移形換影術」擺脫！嗨喊：好像拍電影
歌仔戲演員何佩芸加入台視8點檔《寶島西米樂 守護》演出，劇中角色「明秋華」因遇到熱情粉絲搶著握手，導致西裝袖子被扯破，只好到西服店修補，為寶島西服店的生意帶來一線生機。劇情也呈現出當年歌仔戲風靡全台、粉絲追星熱潮的盛況。
何佩芸透露，戲外也曾遇過瘋狂粉絲跟蹤經驗。某次在台北演出結束後騎摩托車返家，騎了約40分鐘後，發現後方有一名騎士一路尾隨，怎麼轉彎、繞路對方都緊跟不放，驚覺情況不對勁後，為了確認不是自己多心，何佩芸刻意多繞了幾個路口，沒想到對方依舊緊跟著。
情急之下，何佩芸靈機一動，立刻聯絡一位車型與她相同的友人支援，兩人會合後上演「移形換影」之術，分別往相反的方向騎走，成功擺脫跟蹤，讓她順利脫身。回想起這段刺激的「反跟蹤」過程，何佩芸也笑說：「真的好像在拍電影。」
歌仔戲小生被當男子！私下穿女裝沒人認出
何佩芸長期活躍於歌仔戲舞台，風度翩翩的小生形象深植人心，台風瀟灑、氣質鮮明，也因此深受粉絲喜愛。何佩芸表示：「很多人其實把我當成男生，可能我個性比較大剌剌，加上平常穿得很休閒。」她也坦言，這樣的形象反差，反而成了生活中的「保護色」何佩芸透露，私下她其實也很愛穿高跟鞋、打扮自己，只是形象反差太大，常常沒被認出來。
何佩芸也分享，看電影、逛街時，還是會換上裙子和高跟鞋，美美出門。對於部分粉絲過於熱情、甚至在演出後依依不捨跟著一段路的行為，何佩芸坦言還是希望能保有私人空間，她幽默表示：「不然下樓倒個垃圾也要化妝，真的太累了啦！」
