生活中心／綜合報導

歌仔戲巨星楊麗花，在戲台上80年的歲月，每一次演出總能帶給戲迷不同感受，宜蘭傳統藝術中心，特別替出身宜蘭的楊麗花，舉辦特展，三套要價600萬的戲服，放在入口歡迎大家，楊麗花也特別返鄉出席見面會。

大家少女時期的記憶，因為楊麗花就等於是歌仔戲的代名詞，楊麗花回到故鄉辦特展，一進場，真的要哇！是楊麗花歡迎大家到來！還有孫女特地從台南回宜蘭陪阿嬤追星。楊麗花粉絲：「有看到這個活動，就帶阿嬤一起來，我們小時候就看楊麗花，阿嬤也要追星一下。從小就看她的戲，我年輕的時候，就開始聽（楊麗花的廣播）。」

廣告 廣告

歌仔戲巨星楊麗花回宜蘭辦特展 首週破萬人進場

宜蘭傳藝中心重現楊麗花演歌仔戲的電視攝影棚布景。（圖／民視新聞）這次在宜蘭傳藝中心，重現當時的電視攝影棚布景，展場內的每一個小細節，從無到有，像是這個大雕像，是楊麗花親自幫楊麗花化妝，為的就是要致敬歌仔戲。歌仔戲巨星楊麗花：「都是她（陳亞蘭），還有我幾個好朋友給我鼓勵，楊麗花會老，但是歌仔戲永遠不會老，歌仔戲是楊麗花的生命啦。」楊麗花說，捨不得放下這麼多的花迷，只要戲台下還有觀眾，歌仔戲一定繼續唱下去。歌仔戲巨星楊麗花vs.徒弟陳亞蘭：「妳如果放下（花迷們），妳的心裡會難過。」

歌仔戲巨星楊麗花回宜蘭辦特展 首週破萬人進場

特展內亮點之一，有AI互動，粉絲可以圓夢「跟楊麗花同台共演」。（圖／民視新聞）要做就做最好，展場的三套仿真人型服裝，要價600萬，黃金書、卡帶、錄影帶、唱片，光是選件就看得出誠意滿滿，這次的亮點，還有這個AI互動。記者林詠琪：「來到特展，有擬真版的楊麗花，但是不是特別想當旁邊的，新娘子樊梨花呢，現在在這邊可以掃QRcode，AI就會幫妳生成合照，讓妳當一回女主角。」記者先幫花迷們來圓夢，跟楊麗花同台共演，開展首週，就突破萬人參觀。歌仔戲粉絲花迷：「小時候的回憶，就AI這個滿好玩的。」文化部長李遠：「看到楊團長，我會發抖，因為她對很多人來講，都是把她當皇帝一樣，（楊麗花）她真的一直在創造奇蹟。」楊麗花特展策展人林茂賢：「吃飯配楊麗花，這是台灣人共同的生活習慣。」還有來自香港、菲律賓的花迷特地前來，楊麗花帶著歌仔戲團從內台戲、電視、到走進國家級劇院，為台灣人保存最能代表台灣的傳統藝術，也讓歌仔戲，成為外國人、成為大家的觀光聖地。

原文出處：歌仔戲巨星楊麗花回宜蘭辦特展 首週破萬人進場

更多民視新聞報導

宜蘭「世界蟑螂特展」看會飛的小強 網友問：能帶拖鞋去嗎？

慘了!宜蘭拖吊車拖吊違規車輛"脫鉤" 名車撞護欄毀損

宜蘭新月廣場豪車遭報復式砸 2嫌遭逮辯稱敲錯車

