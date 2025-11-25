歌仔戲攜手當代戲劇 「千帆映紅」打造艋舺阿祿嫂

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）明華園日字戲劇團攜手春河劇團，跨界聯手打造歌仔戲作品「千帆映紅」艋舺阿祿嫂，改編19世紀中台灣庶民女傑黃阿祿嫂故事，展現她以智慧守護艋舺家園與摯愛的勇氣。

這齣戲是傳藝中心主辦「歌仔戲旗艦展演計畫」作品之一，由郎祖筠擔任總導演，延續明華園日字團「丑藝與女戲」的創作特色，由當家明星陳勝在、鄭雅升領銜主演，加上陳勝發、陳芸楚、陳靖瑋、賴貴珠等班底，也邀請小生陳禹安、跨界首次反串旦角鄒慈愛以及現代劇演員游博凱等同台飆戲。

廣告 廣告

劇情描述19世紀中葉，少女吳映紅義助黃阿祿而結下情緣，攜手打拚家業「萬順料館」，不料丈夫早逝，獨留她撐起偌大家族。在商戰與政局交錯之下，黃阿祿嫂面對宗族、地方豪強、外商欺凌與官府懦弱，屢屢以膽識、智慧逆勢而上，保障碼頭秩序，成為艋舺人心中無可取代的傳奇女傑。

陳勝在、鄭雅升戲裡戲外都是夫妻，陳勝在跟妻子對戲還會害羞，不敢直視對方。陳勝在提到，這部戲上下半場是兩種情緒悲喜交雜，「我從來沒有在一部戲裡哭成這樣，這是我哭戲最多的演出。」鄭雅升則是要在劇中從18歲演到80歲，還要挑戰快換，她說：「除了詞很多，劇中也有很多武打戲分，是挑戰也很過癮。」

「千帆映紅」艋舺阿祿嫂將於12月6日及7日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1141125