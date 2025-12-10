歌劇院頂樓打造綠植栽迷宮《綠動樂園》最新拍照打卡點

▲《綠動樂園》展期自12月5日起至明年3月3日。

【記者 廖美雅／台中 報導】每到歲末佳節之際，臺中國家歌劇院6樓空中花園總是化身為專屬城市的冬日魔幻角落。由劇場舞台設計陳慧與音樂設計聶琳共同打造全新藝術裝置《綠動樂園》，邀請民眾走進綠植與花園空間交織的「迷宮花園」。展期自12月5日起至明年3月3日。

▲除了綠意與光影，還有精心挑選的劇場音樂。視覺、觸覺與聽覺交織的沉浸式體驗。

《綠動樂園》以永續理念為核心，直徑12公尺的圓形迷宮由可完全回收的鐵管與木箱堆疊構成，小徑以自然迴旋方式設計，搭配不同高度的層架，讓全齡參觀者都能自由探索。活動期間，民眾可自由挑選綠苗，參與這場動態的集體創作，將植物和願望一同安置在迷宮裡的任何角落，為這座有機的裝置藝術添上新意與心願，綠植迷宮將慢慢生長成綠意盎然的花園，讓節慶氛圍與永續精神自然共存。歌劇院表示待春天來臨，歡迎民眾回訪，將茁壯的植栽帶回家，讓綠意延續至生活之中。

「這是一座會呼吸的迷宮！」歌劇院藝術總監邱瑗表示，「也是歌劇院自2023年成立永續推動小組後，同仁們同心協力發揮創意的永續作為之一。」《綠動樂園》的植栽容器由館內回收的寶特瓶再製，迷宮內的休憩長凳是汰換下的劇場舞台木地板，由同仁設計、並親手於歌劇院佈景工廠打造而成，希望透過創意設計與環保材料的結合，將藝術與永續理念融入你我日常生活空間中，並營造出既友善又具趣味性的環境氛圍。漫步於迷宮之中，還能欣賞由劇場音樂設計聶琳專為此裝置精心挑選的情境音樂，視覺、觸覺與聽覺交織，形成獨一無二的沉浸式非典型劇場體驗。

▲白天與夜晚的《綠動樂園》各異其趣。

歌劇院為鼓勵民眾以環境友善方式造訪《綠動樂園》，設計了綠色參與的交通足跡：搭乘大眾運輸、步行或騎自行車等方式前來歌劇院的民眾，於1樓綜合服務台填寫問卷，即可領取一株植栽，親手放入6樓迷宮中，成為這座綠植迷宮的共同創作者，也響應為地球永續盡一份心力。（圖片提供／臺中國家歌劇院，攝影：林峻永）