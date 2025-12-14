歌劇院頂樓空中花園探險 《綠動樂園》永續綠植栽迷宮

記者蕭宇廷/臺中報導

每到歲末佳節之際，臺中國家歌劇院6樓空中花園總是化身為專屬城市的冬日魔幻角落。還記得倒栽蔥的耶誕老人、從火山口鑽出的兔子、繽紛燈飾與光雕秀嗎？今年，歌劇院的綠色永續思維成為歡度節慶的靈感，受到文化部「文化產業淨零轉型計畫」的支持與肯定，邀請劇場舞台設計陳慧與音樂設計聶琳，共同打造全新藝術裝置《綠動樂園》，邀請民眾走進綠植與花園空間交織的「迷宮花園」。展期自即日起至明年3/3，歡迎大家到歌劇院享受冬陽、光影、拍照打卡。

臺中國家歌劇院指出，《綠動樂園》以永續理念為核心，直徑12公尺的圓形迷宮，由可完全回收的鐵管與木箱堆疊構成；3小徑以自然迴旋方式設計，搭配不同高度的層架，讓全齡參觀者都能自由探索。

活動期間，民眾可自由挑選綠苗，參與這場動態的集體創作，把植物和願望一同安置在迷宮裡的任何角落，為這座有機的裝置藝術添上新意與心願，綠植迷宮將慢慢生長成綠意盎然的花園，讓節慶氛圍與永續精神自然共存。待春天來臨，歡迎民眾回訪、把茁壯的植栽帶回家，讓綠意延續至生活之中。

「這是一座會呼吸的迷宮！」歌劇院藝術總監邱瑗表示，「也是歌劇院自2023年成立永續推動小組後，同仁們同心協力發揮創意的永續作為之一。」

《綠動樂園》的植栽容器由館內回收的寶特瓶再製，迷宮內的休憩長凳是汰換下的劇場舞台木地板，由同仁設計、並親手於歌劇院佈景工廠打造而成；希望透過創意設計與環保材料的結合，把藝術與永續理念融入你我日常生活空間中，並營造出既友善又具趣味性的環境氛圍。

漫步於迷宮之中，還能欣賞由聶琳專為該裝置精心挑選的情境音樂，視覺、觸覺與聽覺交織，形成獨一無二的沉浸式非典型劇場體驗。

歌劇院為鼓勵民眾以環境友善方式造訪《綠動樂園》，設計了綠色參與的交通足跡，搭乘大眾運輸、步行或騎自行車等方式前往歌劇院的民眾，於1樓綜合服務台填寫問卷，即可領取一株植栽，親手放入6樓迷宮中，成為這座綠植迷宮的共同創作者，也響應為地球永續盡一份心力。

《綠動樂園—花園迷宮探險趣》活動資訊：https://npacntt.tw/n14mNbIj 。

歡迎到歌劇院頂樓空中花園探險！《綠動樂園》永續打造綠植栽迷宮。（臺中國家歌）

