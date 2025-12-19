歌劇院「藝想春天」3月登場9檔節目即日啟售

▲台中歌劇院「藝想春天」2026年3月登場， 9檔中外節目即日啟售。圖為法國藝術家雅德里安與音樂家大衛巴賓攜手演出。（圖／歌劇院提供）

[NOWnews今日新聞] 台中國家歌劇院「藝想春天Arts NOVA」系列，以「後人類」為主題，規劃多元而深刻的藝術圖景，精選6檔來自法國、比利時、西班牙、英國的優秀作品，還有3檔台灣最新的科技藝術創作，探討愛情、科技成癮、末日等議題，將於2026年3月至5月在歌劇院陸續登場，即日起全面啟售！

明年「藝想春天」9檔節目中，美籍華裔作曲家黃若的作品「浮聲之城」，將帶給您在都市遊走、沐浴春光的交響曲新感受。觀眾使用手機帶路，人手一機播放特定音軌，眾人形成隨機的大合奏，從城市各處匯聚，到大劇院欣賞國立臺灣交響樂團的完整演奏。演出過程中，觀眾還可以自由在舞台及觀眾席間走動，近距離體驗樂音的流動。

廣告 廣告

▲台中國家歌劇院「藝想春天Arts NOVA」系列，以「後人類」為主題，精選中外節目9檔，明年3月起登場。（圖／歌劇院提供）

由法國當紅科技藝術家雅德里安．孟朵，與音樂家大衛．巴賓攜手合作的《Piano piano》，以曲風橫跨法式香頌、爵士、當代即興的鋼琴演奏，結合音像藝術、多媒體即時互動投影與水晶球雜技，展現如畫一般詩意的法式浪漫。

戲劇節目部份，西班牙出奇偶劇團的偶戲《點擊得永生》，如當代版的浮士德寓言，只要手機點一下，立刻到府為您換上機械器官，升級肉身就像更新App一樣自然。此外，比利時靜物劇團的肢體喜劇《這就是人「森」啊！》，比前作《這就是人「身」啊！》更瘋狂，在大自然的荒謬情境中遇見末日來臨。

▲中國家歌劇院「藝想春天Arts NOVA」系列，以「後人類」為主題，精選中外節目九檔，探討愛情、科技成癮、末日等議題。（圖／歌劇院提供）

關於愛，法國劇場大師喬埃．波默拉的經典《兩韓統一》，赤裸速寫20段愛與關係的複雜樣貌，巡演10年後，將以原班人馬回歸，在臺灣上演！還有前法國里昂國家戲劇中心總監尤瑞斯．馬修，突破劇場敘事框架的《孤島信號》，用耳機區隔觀眾，聚焦孤寂、疏離的繭居族議題，以3種視角帶您走進家庭風暴，適合家有青少年的親子共賞。

台灣創作同樣聚焦科技藝術，僻室與在地實驗的《獸靈之詩：頭骨的召喚》，將邀請觀眾戴上VR頭盔，走進小說家邱常婷的原創奇幻世界。曾睿琁與洪千涵的《我們將在天堂，成為一個整體》，則從一名研究員之死，探討在AI時代，我們是追求真正的理解，還是渴望永遠不反駁的回應？豪華朗機工的《最後一問》，將在大劇院打造一座選擇與重生的模擬宇宙，觀眾置身舞台中央，與集體意識般的飄浮光球、兩座4米高的仿生機械手展開問答

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打造奢華旅宿新體驗 勤美洲際攜手捷安特推「騎遇流光」

台中傑出產業創新獎頒獎 21家企業卓越創新表現獲肯定

台灣之光 梨山聚鑫高山茶榮獲法國 AVPA特別獎