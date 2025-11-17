「歌劇魅影」問世40週年 紀念版2026年華麗登台
（中央社記者趙靜瑜台北17日電）音樂劇「歌劇魅影」歡慶40週年，2026年將華麗回歸台灣舞台，首度展開北中南巡演，分別在高雄衛武營歌劇院、北藝中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院演出。
自1986年在倫敦西區女王陛下劇院（Her Majesty's Theatre）首演以來，「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂征服世界各地觀眾。2026年是「歌劇魅影」誕生40週年，製作團隊宣布推出紀念演出版，音樂經典但聲光設計更加震撼，邀請觀眾重返幽影浪漫。
音樂劇大師安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）以法國作家卡斯頓．勒胡（Gaston Leroux）同名小說為藍本，故事敘述隱身巴黎歌劇院地底、天才卻孤獨的「魅影」（Phantom），愛上年輕女伶克莉絲汀．黛艾（Christine Daae）。該音樂劇細膩描繪孤獨、渴望與人性，深受跨世代觀眾喜愛。
根據寬宏藝術今天發布的新聞資料，這次全台北中南巡演64場，紀念演出版也將保留觀眾最熟悉的靈魂場景，包括吊燈墜落、地下湖泊及魅影之歌等經典段落，同時引進全新科技提升劇場沉浸感，使觀眾更貼近魅影的內心世界。
這次巡演匯聚來自英國、美國、南非、澳洲等國的專業音樂劇演員共演，搭配現場樂團原音重現。團隊方面由雷納佛．瑞德（Rainer Fried）擔任助理導演，克莉絲汀．布洛姬（Kristen Blodgette）為音樂監製，助理編舞為丹尼．貝瑞（Denny Berry），攜手打造原汁原味的經典重現。
音樂劇「歌劇魅影」歡慶40週年紀念版將於2026年3月31日至4月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，4月21日至5月17日在台北表演藝術中心大劇場，5月26日至6月7日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：張雅淨）1141117
