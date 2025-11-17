《歌劇魅影》歡慶四十周年 宣布5度來台打破百老匯紀錄

史上最偉大的音樂劇《歌劇魅影》歡慶四十周年。（圖／寬宏提供）

史上最偉大的音樂劇《歌劇魅影》歡慶四十周年，2026年將重磅回歸台灣舞台，這部橫掃全球劇壇的經典鉅作，將於2026年3月31日至6月7日分別於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台北表演藝術中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院盛大巡演，這不僅是《歌劇魅影》第五度來台演出，更是首度北中南全台巡演。

自1986年在倫敦西區女王陛下劇院首演以來，《歌劇魅影》以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂征服世界各地觀眾，被譽為口碑與票房雙冠的永恆神作。2026年適逢經典誕生四十周年，製作團隊宣布推出紀念演出版，以更震撼的聲光設計、細膩重製的服裝場景與原汁原味的經典音樂，邀請觀眾重返巴黎歌劇院，重新體驗這段跨越時代的浪漫幽影。2026年展開全球巡演，台灣站於2026年3月春季登場，全台北中南巡演64場，打破百老匯全本音樂劇演出場次紀錄。

《歌劇魅影》締造無數傳奇，全球觀賞人次突破1億6千萬，以21種語言巡演47個地區、195座城市，榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年《歌劇魅影》打破《貓》的演出紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，累積演出超過14,000場，吸引1,950萬名觀眾，票房收益高達13億美元，至今依然是全球最具代表性的音樂劇之一，同時也為音樂劇史上最具代表性與最華麗的經典。門票11月19日於寬宏售票系統開賣。

《歌劇魅影》明年將5度來台演出。（圖／寬宏提供）

