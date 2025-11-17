《歌劇魅影》歡慶40周年華麗回歸2026年全台巡演首度北中南巡演
生活中心／陳佳侖 台北報導
史上最偉大的音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）歡慶四十周年，2026年將重磅回歸台灣舞台！由LW Entertainment攜手寬宏藝術共同主辦，這部橫掃全球劇壇的經典鉅作，將於2026年3月31日至6月7日分別於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台北表演藝術中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院盛大巡演，這不僅是《歌劇魅影》第五度來台演出，更是首度北中南全台巡演。
自1986年在倫敦西區女王陛下劇院（Her Majesty’s Theatre）首演以來，《歌劇魅影》以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂征服世界各地觀眾，被譽為口碑與票房雙冠的永恆神作。2026年適逢經典誕生四十周年，製作團隊宣布推出紀念演出版，以更震撼的聲光設計、細膩重製的服裝場景與原汁原味的經典音樂，邀請觀眾重返巴黎歌劇院，重新體驗這段跨越時代的浪漫幽影。四十年來，它以一首首悠揚旋律與一段段深刻情感，照亮無數劇場靈魂，魅力歷久彌新，光華依舊。2026年展開全球巡演，台灣站於2026年3月春季登場，全台北中南巡演64場，打破百老匯全本音樂劇演出場次紀錄！
《歌劇魅影》跨世代史詩級浪漫與宿命的永恆讚歌3/31-6/7魅力襲台。（圖／寬宏藝術）
音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）以法國作家卡斯頓·勒胡（Gaston Leroux）同名小說為藍本，將故事設定於神秘瑰麗的巴黎歌劇院，描繪一位隱身地底、天才卻孤獨的「魅影」（Phantom），他以神秘力量主宰劇院的命運，使眾人既懼又敬，而在黑暗深處，他被純淨歌聲所觸動，深深愛上年輕女伶克莉絲汀·黛艾（Christine Daaé）。魅影、克莉絲汀與拉烏爾之間既浪漫又殘酷的三角情感，對孤獨、渴望與人性的描繪，使作品四十年間屹立不搖，被翻譯成多國語言、改編成電影、巡演遍布世界各地。此次紀念演出版也將保留觀眾最熟悉的靈魂場景——吊燈墜落、地下湖泊、魅影之歌等經典段落，同時引進全新科技提升劇場沈浸感，使觀眾更貼近魅影的內心世界。作品能跨越四十年、依舊深受全球觀眾擁戴即可見，《歌劇魅影》所觸及的並非某個時代，而是人性。無論科技如何進步，這部作品的情感力量始終真實，如同魅影的旋律，永遠在心底迴盪。
此次巡演匯聚來自英國、美國、南非、澳洲等國的頂尖音樂劇演員共同演出，並搭配現場樂團原音重現，觀眾將能沉浸於《歌劇魅影》雋永、浪漫、愛與黑暗交織的世界。
全本音樂劇《歌劇魅影》 11月19日中午２點正式開賣。（圖／寬宏藝術）
自1986年首演、1988年登上百老匯莊嚴劇院（Majestic Theatre）後，《歌劇魅影》締造無數傳奇，全球觀賞人次突破1億6千萬，以21種語言巡演47個地區、195座城市，榮獲超過70項國際戲劇大獎。2006年，《歌劇魅影》打破《貓》（Cats）的演出紀錄，成為百老匯史上最長壽音樂劇，累積演出超過14,000場，吸引1,950萬名觀眾，票房收益高達13億美元。至今，《歌劇魅影》依然是全球最具代表性的音樂劇之一，同時也為音樂劇史上最具代表性與最華麗的經典。其磅礡音樂、壯麗舞台與愛的悲劇，持續撼動世代觀眾心靈。
製作團隊方面，本次國際巡演由雷納佛·瑞德（Rainer Fried）擔任助理導演，克莉絲汀·布洛姬（Kristen Blodgette）為音樂監製，助理編舞為丹尼·貝瑞（Denny Berry），攜手打造原汁原味的經典重現。這段音樂劇史上最動人的孤靈魂樂章，將在2026年春天於台灣再次綻放。
全台巡演場次包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（2026年3月31日至4月12日）、台北表演藝術中心大劇場（4月21日至5月17日）、台中國家歌劇院大劇院（5月26日至6月7日），票價為$1,280、$1,880、$2,880、$3,880、$4,880、$5,880、$6,880，購票請洽寬宏售票系統。
原文出處：《歌劇魅影》跨世代史詩級浪漫與宿命的永恆讚歌3/31-6/7魅力襲台
