《歌劇魅影》破紀錄！40周年版首度北中南連演64場 最高票價曝光

《歌劇魅影》40週年版首度在台巡演北、中、南三地共計64場破演出紀錄。寬宏藝術提供

《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）即將迎來40周年紀念，這部由音樂劇大師安德魯·洛伊·韋伯（Andrew Lloyd Webber）打造的不朽經典，確定將於 2026年回歸台灣舞台，不僅是《歌劇魅影》第五度來台，更是首度將演出擴展至北中南三地，預計將上演64場，一舉打破百老匯全本音樂劇在台演出的場次紀錄。

本次巡演匯聚來自英國、美國、南非、澳洲等國的頂尖音樂劇演員，並搭配現場樂團原音重現。製作團隊強調，這部口碑與票房雙冠的永恆神作，將以更震撼的聲光設計、細膩重製的服裝場景，保留最經典的「吊燈墜落」、「地下湖泊」、「魅影之歌」等靈魂場景，同時引進全新科技提升劇場沉浸感，邀請觀眾重返神秘瑰麗的巴黎歌劇院。

《歌劇魅影》以法國作家卡斯頓·勒胡（Gaston Leroux）的同名小說為藍本，描繪隱身地底、天才卻孤獨的「魅影」，與年輕女伶克莉絲汀·黛艾（Christine Daaé）之間既浪漫又殘酷的三角情感。這部作品深刻描繪了孤獨、渴望與人性的複雜面向，使其四十年來歷久不衰，全球觀賞人次已突破 1 億 6 千萬，並累積演出超過 14,000 場，榮獲超過 70 項國際戲劇大獎。製作團隊認為，《歌劇魅影》所觸及的並非某個時代，而是永恆的人性，這也是其魅力長存的關鍵。

《歌劇魅影》2026年將來台演出，中文版海報曝光。寬宏藝術提供

《歌劇魅影》四十年紀念演出版將於 2026年3月31日至6月7日來台，巡演地點包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（3 月 31 日至 4 月 12 日）、台北表演藝術中心大劇場（4 月 21 日至 5 月 17 日）以及台中歌劇院大劇院（5 月 26 日至 6 月 7 日）。巡演票價範圍為 $1,280 元至 $6,880 元，將於 11 月 19 日中午 2 點在寬宏售票系統正式開賣。



