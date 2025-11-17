《歌劇魅影》40週年紀念版國際巡演 明年3月登台演出64場

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為史上最偉大的音樂劇《歌劇魅影》(The Phantom of the Opera)，將於2026年回歸台灣舞台。台灣主辦寬宏藝術中午公布這項重磅消息，寬宏藝術表示，為歡慶《歌劇魅影》40週年，此次與LW Entertainment共同主辦台灣巡演，將於2026年3月31日至6月7日，首度北中南全台巡演64場，超過2個月時間，這也是《歌劇魅影》第5度來台演出。

音樂劇大師安德魯•洛伊•韋伯(Andrew Lloyd Webber)以法國作家卡斯頓•勒胡(Gaston Leroux)同名小說為藍本，以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂打造音樂劇《歌劇魅影》，於1986年在倫敦西區女王陛下劇院(Her Majesty’s Theatre)首演，1988年登上百老匯莊嚴劇院(Majestic Theatre)後，締造無數傳奇，被譽為口碑與票房雙冠的永恆神作，至今仍是音樂劇史上最具代表性的華麗經典。

2026年適逢《歌劇魅影》40週年，製作團隊宣布推出紀念演出版，國際巡演由雷納佛•瑞德(Rainer Fried)擔任助理導演，克莉絲汀•布洛姬(Kristen Blodgette)為音樂監製，助理編舞為丹尼•貝瑞(Denny Berry)，將以更震撼的聲光設計、細膩重製的服裝場景與原汁原味的經典音樂，邀請觀眾重返巴黎歌劇院的動人故事。詳詢寬宏售票系統kham.com.tw。

