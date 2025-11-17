《歌劇魅影》40週年紀念版明年3月登台 北中南巡迴64場破紀錄

【緯來新聞網】音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）迎接四十周年，2026年將回歸台灣舞台，於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院、台北表演藝術中心大劇場及台中國家歌劇院大劇院巡演。這不僅是《歌劇魅影》第五度來台演出，更是首度北中南全台巡演。

音樂劇《歌劇魅影》40週年將來台巡演。（圖／寬宏提供）

《歌劇魅影》以動人心魄的故事與極致浪漫的音樂征服世界各地觀眾，2026年適逢經典誕生四十周年，製作團隊宣布推出紀念演出版，並展開全球巡演，台灣站於2026年3月春季登場，全台北中南巡演64場，打破百老匯全本音樂劇演出場次紀錄。



此次紀念演出版也將保留觀眾最熟悉的靈魂場景——吊燈墜落、地下湖泊、魅影之歌等經典段落，並引進全新科技提升劇場沈浸感，使觀眾更貼近魅影的內心世界，並找來英國、美國、南非、澳洲等國的頂尖音樂劇演員共同演出，搭配現場樂團原音重現，讓觀眾沉浸於《歌劇魅影》浪漫、愛與黑暗交織的世界。

音樂劇《歌劇魅影》將在北中南全台巡演64場。（圖／寬宏提供）

全台巡演場次包括高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院（2026年3月31日至4月12日）、台北表演藝術中心大劇場（4月21日至5月17日）、台中國家歌劇院大劇院（5月26日至6月7日），票價為$1,280、$1,880、$2,880、$3,880、$4,880、$5,880、$6,880，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

