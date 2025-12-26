歌劇《波西米亞人》驢子登台 動物演員增添真實感

以巴黎為時空背景的歌劇《波西米亞人》動物演員驢子雖然不是主角，但卻是關鍵場景的靈活人物，因為這幕的設定就是19世紀耶誕節前夕，街頭熱鬧喧囂的氛圍，導演將動物演員搬上台，就是希望讓舞台能夠呈現鮮活的城市樣貌，而不只是平面的布景。

紐約大都會歌劇院舞台總監沃倫斯坦表示，「這才是大都會歌劇院最典型的風格，我幾乎可以這麼說，偶爾會有過敏的情況，因為有些人對馬毛過敏，幸運的是我還沒有遇過哪位歌手，必須待在馬車裡，但有些歌手會怕影響嗓音而離遠一點，這點很重要。」

驢子旺達就被大都會歌劇院稱為「歌劇女伶」，她是經驗豐富的專業演員，出場時都會戴著一頂鑲嵌寶石的紅色錐形帽，符合耶誕節平安夜這個主題。

旺達多年來一直「扮演」這樣的角色，而在台上約1分鐘的表演結束後，旺達最期待的就是得到她最喜歡的草本硬糖星光薄荷糖。

歌劇演員沃倫說：「她太棒了，不僅沉穩還非常有趣，當演員在分發玩具時，她會推著小車到孩子面前，即使在她周圍有些躁動，她也不會輕易被嚇到，這點很讚，旺達也非常的腳踏實地。」

馴獸機構老闆諾沃格拉德表示，「我要找的是有自信的動物，可以在陌生的環境自在地行走，又能保持專注，這點對動物演員來說非常重要，有些動物喜歡挑戰、喜歡工作，讓人覺得很不一樣，還具有啟發性，可以和自己喜歡的人相處在一起。」

根據觀察，只要是動物演員上台，大都會歌劇院都會有備案，在牠們狀況不佳或是怯場時，飼養員會有相應對的方法，確保演出能夠順利進行，但不管是演員還是各個工作人員都說，驢子是舞台上最沉著冷靜的表演者。