歌后前婆婆撿命1／母被發病危通知轉院竟奇蹟好轉 「警察歌手」控恆春旅遊醫院誤診險害命

今年5月26日，台語歌后張秀卿的前婆婆王婦因併發性肺炎等問題到衛福部恆春旅遊醫院求診，病況一度好轉，6月初又因嗆傷加重病情住進加護病房，張姓主治醫師事後發病危通知，張秀卿的前夫林宏銘卻發現母親的力道很大，不像瀕死的人，立刻辦轉院，才得知林母還能搶救，經治療後現已恢復健康。林質疑醫師誤診險害林母丟命，他向醫院申訴，但認為院方為護短避重就輕，態度十分高傲。

「人命關天，張主任差點奪走媽媽一條命，拜託恆春旅遊醫院還給家屬真相！」有警察歌手稱號的林宏銘告訴本刊，88歲的林母5月因肺部積水曾住院，出院後身體仍感不適，5月底前往恆春旅遊醫院求診，張姓內科主治醫師判定林母有慢性呼吸衰竭、吸入性肺炎、右側肋膜積水等問題，當天安排她進加護病房治療。

林母住院後情況一度好轉，6月5日被轉至普通病房觀察，但在看護餵食時不慎嗆傷，隔天因呼吸衰竭又轉回加護病房，林母的身體況狀之後就不見起色。同月底林家就接到病危通知，張醫師還說林母活不過5天，要林宏銘通知家屬看林母最後一面。

林宏銘表示，原本家人要辦理轉院，但張醫師不答應，接到病危通知後，他問張原因，張只告訴他林母心臟積水、問題很大，張從7月2日開始安排林母每天打嗎啡，讓林母每天昏睡，直到第5天上午，林的哥哥發現當天還未施打嗎啡的林母意識清楚，狀況不錯，看起來完全不像是命在旦夕的病人。

原本正在外地洽談辦理林母後事的林宏銘得知，急奔至醫院問林母想不想繼續活下去，林母緩緩點頭，當下無法說的她還用力地握住家人的手示意，讓林馬上將林母轉院至高雄長庚醫院。

林宏銘表示，高雄長庚醫院替林母進行抽血檢查，並告訴他林母沒有出現病危的症狀，甚至不需住加護病房治療。後來，林母在長庚醫院住院治療一個多月後就可以出院休養。恆春旅遊醫院的工作人員事後打電話關心林母的情況，得知她轉院治療後病況已好轉，還一度向林家致歉。

林宏銘透露，他本來不想追究，但上個月在一場餐會上，多名在地人士抱怨張姓醫師看診時態度高傲，好幾個人吃過悶虧，還在工作的空檔，在病房內脫衣拍下他身上滿背的刺青的照片po在社群上，擔心他脫衣恐將細菌感染給病人，要林替大家發聲，提醒院方重視在地居民就醫的品質。但林向院方申訴，院方卻擺高姿態，將錯全推給林家，讓林無法接受。

張姓內科主治醫師遭人指控看診時態度高傲。（讀者提供）

