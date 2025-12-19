歌后前婆婆撿命2／遭控擺高姿態囂張護短 恆春旅遊醫院回應：皆合法合規

恆春旅遊醫院與家屬進行協商，雙方不歡而散。（讀者提供）

台語歌后張秀卿的前婆婆、「警察歌手」林宏銘的母親先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，林宏銘緊急幫轉院才保住一條命。事後，林質疑張姓主治醫師誤診險害林母喪命，要求院方調查，院方16日召開說明會，但該院的院長、遭指控的張姓醫師皆因公務繁忙無法出席，林認為院方態度高傲，已向相關單位申請林母的就診資料，要替林母討回公道。

林宏銘表示，張姓醫師原本是雙和醫院的住院醫師，並無急重症的執照，後來到恆春旅遊醫院當約聘職主任醫師，張的態度很高傲，像是先前在星期五林關心林母的病情，張卻要他等到下星期一上班日再談。後來張也只告訴他林母心臟積水，已無力乏天。

廣告 廣告

今年6月30日，張姓醫師通知家屬林母需拔管，研判20分鐘人會往生，但拔管後林母仍有意識，他竟改口稱「有神蹟」，表示隔天林母就可轉普通病房。後來見林母的情況依舊不見好轉，張再度改口稱3至5天林母會往生，還告訴林家人將安排林母施打嗎啡，直至她自然死亡，請林家人準備辦理後事。好在林家人無意間發現林母仍意識清楚，林宏銘緊急替林母辦理轉院，才從他院的醫師口中得知林母差點因張的專業度不足枉死。

林宏銘說：「張醫師就是誤診，全家人被他恐嚇說媽媽隨時會往生，害大家長達一個月都睡不好，我媽7月時被張醫師判死刑，至今已經又多活5個月，她頭腦清楚，還會跟家人說笑唱歌、討論八點檔劇情，若不是她當時用力握我的手，當下我堅持轉院，搞不好現在就看不到她身體健康、談笑風生的樣子，張根本不適任，院方不但不追查仍堅持留下兩光約聘醫師，甚至擺高姿態，真的很可惡！」

林宏銘表示，16日恆春旅遊醫院與家屬進行協商，聲稱院長跟張姓醫師公務繁忙無法出席，全程由副院長主持，院方堅稱沒有錯，將錯全推給看護，林家質疑張的專業度不足，認為家屬探病被硬性規定穿上隔離衣，但張卻脫光上衣，只為了在加護病房拍下全身刺青照讓他po上社群，擔心恐造成感染，院方推說病房當時沒病人，卻沒有考量到有病人病情危急隨時入住的情形，還認為是家屬多慮。

張姓醫師在加護病房脫光上衣拍下全身刺青照，讓林家人擔心恐造成感染。（讀者提供）

林宏銘說，為了保障恆春人在恆春旅遊醫院就醫的安全權益，他將向主管機關申請調查，他強調恆春旅遊醫院有很多好醫師，但不適任的醫師應該淘汰，希望院方重視在地居民就醫權益，避免憾事發生。

針對相關指控，本刊致電恆春旅遊醫院，孫副院長否認，認為家屬在雙方溝通過程中有誤解，並表示院方已著手調查，初步判定張姓醫師過程中皆合法合規、未誤診。針對張裸上半身拍照，院方將啟動考績委員會評核，秉持勿枉勿縱原則處理。

更多鏡週刊報導

歌后前婆婆撿命1／母被發病危通知轉院竟奇蹟好轉 「警察歌手」控恆春旅遊醫院誤診險害命

獨家／搬石頭砸自己的腳！彈頭不滿宇豪與張傑 將前成員與「閃兵」話題連上線

獨家／戴更基性騷女學生挨告 「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光