歌后張惠妹助攻 馬來西亞包機首航奔赴台東跨年

去日本旅遊的國人要注意了，明年7月起，日本的「出境稅」將正式從台幣200元左右，調漲到600多元，日本人和外國人，只要出境，都得付錢。如今不少日本民眾，也趁著年末九天連假出國去玩，光28號1天就多達5.4萬人出國，菲律賓宿霧和美國夏威夷，都是觀光熱點，去中國的人數則是減少了三成。至於日本國內旅遊和返鄉人潮，則是出現高峰，羽田機場班機，幾乎一位難求。

TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5