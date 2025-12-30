歌后張惠妹助攻 馬來西亞包機首航奔赴台東跨年
記者鄭錦晴／台東報導
歌后張惠妹將在台東跨年晚會演出，由縣府與華府旅遊集團及峇迪航空推出的馬來西亞五日遊包機專案，主打「跨年演唱會」受熱烈關注，機票遊程瞬間秒殺，
包機首航一五六名國際旅客三十日中午抵達台東，此次除走訪台東自然景點、品嚐在地美食，也將參加「二０二六台東跨年晚會」。
縣長饒慶鈴指出，今年跨年晚會邀請張惠妹號召多組重量級藝人齊聚台東，展現台東獨具特色的音樂能量，此次遊程專案結合大型音樂節慶與包機旅遊，讓國際旅客走訪自然景觀之餘，深入體驗台東文化魅力，帶動住宿、餐飲及周邊消費。
承辦直航包機的華府旅遊集團董事長廖泳淀表示，此次包機遊程規劃將台東年度大型演唱會納入遊程後，成功吸引馬來西亞市場關注，當地旅客報名踴躍、名額瞬間額滿，顯示旅遊結合大型活動具備高度市場潛力。
縣府交觀處長卜敏正說，這架馬來西亞直飛台東包機，除搭載一五六名國際觀光客來台東，也搭載台東遊客直飛馬國旅遊；縣府今年透過包機直航拓展國際與離島旅客來台東旅遊，減少出國前搭車轉機舟車勞頓、時間損耗。
縣政府今年已促成推出包含越南、泰國、馬來西亞、澎湖及金門共十架次包機航班，吸引近三千五百名旅客訪台東，創造逾五千萬元觀光消費效益。
