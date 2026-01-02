歌后張惠妹親自操刀 台東跨年演唱會爆紅

金曲歌后張惠妹親自操刀台東跨年演唱會，飆唱1.5小時嗨翻全場10萬樂迷。(台東縣政府)

2026年跨年夜，全國多地同步迎新，但台東跨年晚會憑藉震撼演出與超高口碑，被網友公推為「全國最嗨」。由金曲天后張惠妹親自擔任總導演並壓軸開唱，整場晚會規格宛如大型個唱，音浪一路延續至午夜過後，線上最高觀看人數一度突破28萬人。





張惠妹回到家鄉台東，連續飆唱近1個半小時、共13首歌曲，從經典情歌到高能量嗨歌全數奉上，並在倒數前後加碼清唱〈姊妹〉、〈一想到你呀〉，炒熱現場氣氛。壓軸時刻，她更率領A-Lin、葛仲珊、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱與100%樂團等多位藝人合唱〈三天三夜〉，引爆全場大合唱。





舞台造型同樣成為焦點，張惠妹多套服裝展現搖滾與霸氣並存的舞台魅力，A-Lin則以狂野皮草搭配亮面皮褲登場，女王氣勢十足，兩人妙語如珠的互動也成為跨年夜熱議畫面。晚會全程無主持人、無廣告，由歌手自然串場，被形容為「超大型戶外KTV」。





不過，不少網友事後發現YouTube直播影片已下架，官方回應因受限於演出與詞曲版權，僅能提供直播當下觀看，無法重播，讓錯過的粉絲大呼可惜，也更凸顯今年台東跨年的話題熱度。